Orhan Ölmez

Bilemezsin neler gördüm ne düğümler çözdüm Çok yol aldım senden sonra, neler aştı gönlüm Bilemezsin neler gördüm ne düğümler çözdüm Çok yol aldım senden sonra, neler aştı gönlüm *** Her şeye çözüm bulsan da, kalbim hala senin sanki Aşkın bende çıkmaz sokak, çözülmeyen düğüm gibi Her şeye çözüm bulsan da, kalbim hala senin sanki Aşkın bende çıkmaz sokak, çözülmeyen düğüm gibi *** Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim *** Bilemezsin neler gördüm ne dağları deldim Çok zor oldu senden sonra, neler aştı kalbim Bilemezsin neler gördüm ne dağları deldim Çok zor oldu senden sonra, neler aştı kalbim *** Her şeye çözüm bulsan da, kalbim hala senin sanki Aşkın bende çıkmaz sokak, çözülmeyen düğüm gibi Her şeye çözüm bulsan da, kalbim hala senin sanki Aşkın bende çıkmaz sokak, çözülmeyen düğüm gibi *** Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim *** Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim *** Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim Yüzünü görmesem bile...