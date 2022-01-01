Özledim Şarkı Sözleri
Orhan Ölmez Özledim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Ölmez Özledim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Özledim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bilemezsin neler gördüm ne düğümler çözdüm
Çok yol aldım senden sonra, neler aştı gönlüm
Bilemezsin neler gördüm ne düğümler çözdüm
Çok yol aldım senden sonra, neler aştı gönlüm
***
Her şeye çözüm bulsan da, kalbim hala senin sanki
Aşkın bende çıkmaz sokak, çözülmeyen düğüm gibi
Her şeye çözüm bulsan da, kalbim hala senin sanki
Aşkın bende çıkmaz sokak, çözülmeyen düğüm gibi
***
Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim
Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim
Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim
Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim
***
Bilemezsin neler gördüm ne dağları deldim
Çok zor oldu senden sonra, neler aştı kalbim
Bilemezsin neler gördüm ne dağları deldim
Çok zor oldu senden sonra, neler aştı kalbim
***
Her şeye çözüm bulsan da, kalbim hala senin sanki
Aşkın bende çıkmaz sokak, çözülmeyen düğüm gibi
Her şeye çözüm bulsan da, kalbim hala senin sanki
Aşkın bende çıkmaz sokak, çözülmeyen düğüm gibi
***
Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim
Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim
Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim
Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim
***
Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim
Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim
Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim
Yüzünü görmesem bile adımı söylemeni özledim
***
Sesini duymayı özledim, elini tutmayı özledim
Yüzünü görmesem bile...