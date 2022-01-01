Orhan Ölmez

Sabır Lazım Şarkı Sözleri
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Beni bekleyen şeyleri yazık ki biliyorum
Bile bile bir türlü aşkından geçemiyorum
Seni özlerim elbette ve bil ki özlüyorum
Gidişine bir türlü alıştım diyemiyorum
***
Kimseye kızamam
Ne sana, ne kendime
Sabreder dururum
Bu da geçer diye
***
Kimseye kızamam
Ne sana, ne kendime
Sabreder dururum
Bu da geçer diye
***
Sabreder dururum
Bu da geçer diye
Sabır lazım bana sabredeceğim
Zor olacak elbet üzüleceğim
Elbet başkalarını sevip
Hak ettiğim gibi sevileceğim
***
Sabır lazım bana sabredeceğim
Zor olacak elbet üzüleceğim
Elbet başkalarını sevip
Hak ettiğim gibi sevileceğim
***
Beni bekleyen şeyleri yazık ki biliyorum
Bile bile bir türlü aşkından geçemiyorum
Seni özlerim elbette ve bil ki özlüyorum
Yüreğime bir türlü o gitti diyemiyorum
***
Kimseye kızamam
Ne sana, ne kendime
Sabreder dururum
Bu da geçer diye
***
Kimseye kızamam
Ne sana, ne kendime
Sabreder dururum
Bu da geçer diye
***
Sabır lazım bana sabredeceğim
Zor olacak elbet üzüleceğim
Elbet başkalarını sevip
Hak ettiğim gibi sevileceğim
***
Sabır lazım bana sabredeceğim
Zor olacak elbet üzüleceğim
Elbet başkalarını sevip
Hak ettiğim gibi sevileceğim