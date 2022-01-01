Orhan Ölmez

Beni bekleyen şeyleri yazık ki biliyorum Bile bile bir türlü aşkından geçemiyorum Seni özlerim elbette ve bil ki özlüyorum Gidişine bir türlü alıştım diyemiyorum *** Kimseye kızamam Ne sana, ne kendime Sabreder dururum Bu da geçer diye *** Kimseye kızamam Ne sana, ne kendime Sabreder dururum Bu da geçer diye *** Sabreder dururum Bu da geçer diye Sabır lazım bana sabredeceğim Zor olacak elbet üzüleceğim Elbet başkalarını sevip Hak ettiğim gibi sevileceğim *** Sabır lazım bana sabredeceğim Zor olacak elbet üzüleceğim Elbet başkalarını sevip Hak ettiğim gibi sevileceğim *** Beni bekleyen şeyleri yazık ki biliyorum Bile bile bir türlü aşkından geçemiyorum Seni özlerim elbette ve bil ki özlüyorum Yüreğime bir türlü o gitti diyemiyorum *** Kimseye kızamam Ne sana, ne kendime Sabreder dururum Bu da geçer diye *** Kimseye kızamam Ne sana, ne kendime Sabreder dururum Bu da geçer diye *** Sabır lazım bana sabredeceğim Zor olacak elbet üzüleceğim Elbet başkalarını sevip Hak ettiğim gibi sevileceğim *** Sabır lazım bana sabredeceğim Zor olacak elbet üzüleceğim Elbet başkalarını sevip Hak ettiğim gibi sevileceğim