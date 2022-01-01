Orhan Ölmez

Gözlerimde bir tek sen ol, gül yüzlü sevgili Hem derdim hem dermanım ol, öğret sevmeyi Yok et bütün seçenekleri benden sonraki Zorla kendini, sahip çık aşka, bozma bu güzelliği *** "Nasıl olur da hâlâ ilk gün gibi Seviyorum seni deliler gibi" Dedirt bana yıllar sonra *** Bazı şeyler emek ister, sevgili Harcama içindeki deli sevgiyi Boş ver, savaşma, sarıl bana Bırak, savaşma, sarıl bana *** Sen de benim gibi yorsana kendini Ancak o zaman koruruz sevgiyi Ancak o zaman koruruz sevgiyi *** Sen de benim gibi yorsana kendini Ancak o zaman koruruz sevgiyi Ancak o zaman koruruz sevgiyi *** Gözlerimde bir tek sen ol, gül yüzlü sevgili Hem derdim hem dermanım ol, öğret sevmeyi Yok et bütün seçenekleri benden sonraki Zorla kendini, sahip çık aşka, bozma bu güzelliği *** "Nasıl olur da hâlâ ilk gün gibi Seviyorum seni deliler gibi" Dedirt bana yıllar sonra *** Bazı şeyler emek ister, sevgili Harcama içindeki deli sevgiyi Boş ver, savaşma, sarıl bana Bırak, savaşma, sarıl bana *** Sen de benim gibi yorsana kendini Ancak o zaman koruruz sevgiyi Ancak o zaman koruruz sevgiyi *** Sen de benim gibi yorsana kendini Ancak o zaman koruruz sevgiyi Ancak o zaman koruruz sevgiyi *** Sen de benim gibi yorsana kendini Ancak o zaman koruruz sevgiyi Ancak o zaman koruruz sevgiyi *** Sen de benim gibi yorsana kendini Ancak o zaman koruruz sevgiyi Ancak o zaman koruruz sevgiyi *** Sen de benim gibi yorsana kendini Ancak o zaman koruruz sevgiyi Ancak o zaman koruruz sevgiyi *** Sen de benim gibi yorsana kendini Ancak o zaman koruruz sevgiyi Ancak o zaman koruruz sevgiyi