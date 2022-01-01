Orhan Ölmez

Sarıl Bana Şarkı Sözleri
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Gözlerimde bir tek sen ol, gül yüzlü sevgili
Hem derdim hem dermanım ol, öğret sevmeyi
Yok et bütün seçenekleri benden sonraki
Zorla kendini, sahip çık aşka, bozma bu güzelliği
***
"Nasıl olur da hâlâ ilk gün gibi
Seviyorum seni deliler gibi"
Dedirt bana yıllar sonra
***
Bazı şeyler emek ister, sevgili
Harcama içindeki deli sevgiyi
Boş ver, savaşma, sarıl bana
Bırak, savaşma, sarıl bana
***
Sen de benim gibi yorsana kendini
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
***
Sen de benim gibi yorsana kendini
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
***
Gözlerimde bir tek sen ol, gül yüzlü sevgili
Hem derdim hem dermanım ol, öğret sevmeyi
Yok et bütün seçenekleri benden sonraki
Zorla kendini, sahip çık aşka, bozma bu güzelliği
***
"Nasıl olur da hâlâ ilk gün gibi
Seviyorum seni deliler gibi"
Dedirt bana yıllar sonra
***
Bazı şeyler emek ister, sevgili
Harcama içindeki deli sevgiyi
Boş ver, savaşma, sarıl bana
Bırak, savaşma, sarıl bana
***
Sen de benim gibi yorsana kendini
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
***
Sen de benim gibi yorsana kendini
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
***
Sen de benim gibi yorsana kendini
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
***
Sen de benim gibi yorsana kendini
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
***
Sen de benim gibi yorsana kendini
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
***
Sen de benim gibi yorsana kendini
Ancak o zaman koruruz sevgiyi
Ancak o zaman koruruz sevgiyi