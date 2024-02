Orhan Ölmez

Her gece hayalin kalır, herkes gider Bilmiyorum bu böyle ne kadar sürer Her gece hayalin kalır, herkes gider Bilmiyorum bu sevda ne zaman biter Sessiz sessiz bağırıyorum Kaybettim kendimi arıyorum Her gece kimseler duymadan İçime içime ağlıyorum Sessiz sessiz bağırıyorum Kaybettim kendimi, arıyorum Her gece kimseler duymadan İçime içime ağlıyorum Yalnızlığın dibindeyim Terim düşse yere, duyuyorum (duyuyorum) Her seste seni, arıyorum seni (seni) Ne yazık (yazık) anlamadın beni Yalnızlığın dibindeyim (dibindeyim) Terim düşse yere, duyuyorum (duyuyorum) Her seste seni, arıyorum seni (seni) Ne yazık (yazık) anlamadın beni Sessiz sessiz direniyorum Kaybettim kendimi, arıyorum Her gece kimseler duymadan İçime içime ağlıyorum