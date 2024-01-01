Sessiz Sessiz Şarkı Sözleri
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Orhan Ölmez
Sessiz Sessiz
Tüm Şarkıları
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Her gece hayalin kalır, herkes gider
Bilmiyorum bu böyle ne kadar sürer
Her gece hayalin kalır, herkes gider
Bilmiyorum bu sevda ne zaman biter
Sessiz sessiz bağırıyorum
Kaybettim kendimi arıyorum
Her gece kimseler duymadan
İçime içime ağlıyorum
Sessiz sessiz bağırıyorum
Kaybettim kendimi, arıyorum
Her gece kimseler duymadan
İçime içime ağlıyorum
Yalnızlığın dibindeyim
Terim düşse yere, duyuyorum (duyuyorum)
Her seste seni, arıyorum seni (seni)
Ne yazık (yazık) anlamadın beni
Yalnızlığın dibindeyim (dibindeyim)
Terim düşse yere, duyuyorum (duyuyorum)
Her seste seni, arıyorum seni (seni)
Ne yazık (yazık) anlamadın beni
Sessiz sessiz direniyorum
Kaybettim kendimi, arıyorum
Her gece kimseler duymadan
İçime içime ağlıyorum