Orhan Ölmez

Simdi çok uzakta kalmış bir baharsın Kalbimin derinlerinde bir yalansın Simdi çok uzakta kalmış bir baharsın Kalbimin derinlerinde bir yalansın *** Gün gelir zaman döner sen de solarsın Hiç gücenme kızma kızma sen de insansın Gün gelir zaman döner sen de yanarsın Hiç gücenme kızma kızma sen de insansın *** Su misali aktı ömrüm ben ne sevgiler gördüm Bir alev gibi yandım sondum İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma Ben sende çok kordum *** Su misali aktı ömrüm ben ne sevgiler gördüm Bir alev gibi yandım sondum İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma Ben sende çok kordum *** Her defa nice umutla son sanırsın Sözlere güvenme canim aldanırsın Her defa nice umutla son sanırsın Sözlere güvenme canim aldanırsın *** Gün gelir zaman döner sen de solarsın Hiç gücenme kızma kızma sen de insansın Gün gelir zaman döner sen de yanarsın Hiç gücenme kızma kızma sen de insansın *** Su misali aktı ömrüm ben ne sevgiler gördüm Bir alev gibi yandım sondum İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma Ben sende çok kordum *** Su misali aktı ömrüm ben ne sevgiler gördüm Bir alev gibi yandım sondum İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma Ben sende çok kordum *** Su misali aktı ömrüm ben ne sevgiler gördüm Bir alev gibi yandım sondum İlk değil son olmaz ama bunları şikayet sanma Ben sende çok kordum