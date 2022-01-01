Sana Bayılıyorum Şarkı Sözleri
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Orhan Ölmez
Sana Bayılıyorum
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Ne kadar istesem de gitmedin
Gecemden, gündüzümden
Bakamaz oldum güllere
Senin, hep senin yüzünden
Göremez oldum günü, güneşi
Canım, hüzünden
***
Ne sevimsiz sevgi seninki
Yitirir oldum ümidimi
Bu senin mi yoksa benim mi?
Şaşırır oldum kendimi
***
Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen
Tekrar bana gelsen, terimi silsen
Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen
Tekrar bana gelsen, terimi silsen
***
Ne kadar istesem de gitmedin
Gecemden, gündüzümden
Bakamaz oldum güllere
Senin, hep senin yüzünden
Göremez oldum günü, güneşi
Canım, hüzünden
***
Ne sevimsiz sevgi seninki
Yitirir oldum ümidimi
Bu senin mi yoksa benim mi?
Şaşırır oldum kendimi
***
Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen
Tekrar bana gelsen, terimi silsen
Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen
Tekrar bana gelsen, terimi silsen
***
Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen
Tekrar bana gelsen, terimi silsen
Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen
Tekrar bana gelsen, terimi silsen
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