Orhan Ölmez

Ne kadar istesem de gitmedin Gecemden, gündüzümden Bakamaz oldum güllere Senin, hep senin yüzünden Göremez oldum günü, güneşi Canım, hüzünden *** Ne sevimsiz sevgi seninki Yitirir oldum ümidimi Bu senin mi yoksa benim mi? Şaşırır oldum kendimi *** Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen Tekrar bana gelsen, terimi silsen Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen Tekrar bana gelsen, terimi silsen *** Ne kadar istesem de gitmedin Gecemden, gündüzümden Bakamaz oldum güllere Senin, hep senin yüzünden Göremez oldum günü, güneşi Canım, hüzünden *** Ne sevimsiz sevgi seninki Yitirir oldum ümidimi Bu senin mi yoksa benim mi? Şaşırır oldum kendimi *** Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen Tekrar bana gelsen, terimi silsen Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen Tekrar bana gelsen, terimi silsen *** Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen Tekrar bana gelsen, terimi silsen Tekrar bana gelsen, gönlümü bilsen Tekrar bana gelsen, terimi silsen