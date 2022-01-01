Orhan Ölmez

-
Yar, sonuna kadar sürer mi aşk?
Can bir kere daha kalırsa yalnız, dayanamaz
Gün sabahı görünce biter mi aşk?
Gün güneşi bulunca kolay kolay ayrılamaz
***
Daha yolun başında
Aşkın kapısında
Ayrılalım mı yoksa susup öylece
Aşkın çıkmazında kaybolalım mı?
***
Yaralandım kaç kere
Delice sevdim diye
Niyetim yok bir daha
Kaldıramam ki
***
Cesaretim yok benim
Yeni bir aşk oyununa
Sonu hüsran olursa
Dayanamam ki
***
Ben giderim, sen boş ver
Bana biraz izin ver
Yalvarayım mı, iyi düşün bir tanem
Bu aşk bizi üzmeden ayrılalım mı?
***
Ben giderim, sen boş ver
Bana biraz izin ver
Yalvarayım mı, iyi düşün bir tanem
Bu aşk bizi üzmeden ayrılalım mı?
***
Yaralandım kaç kere
Delice sevdim diye
Niyetim yok bir daha
Kaldıramam ki
***
Cesaretim yok benim
Yeni bir aşk oyununa
Sonu hüsran olursa
Dayanamam ki
***
Ben giderim, sen boş ver
Bana biraz izin ver
Yalvarayım mı, iyi düşün bir tanem
Bu aşk bizi üzmeden ayrılalım mı?
***
Ben giderim, sen boş ver
Bana biraz izin ver
Yalvarayım mı, iyi düşün bir tanem
Bu aşk bizi üzmeden ayrılalım mı?
***
Ben giderim, sen boş ver
Bana biraz izin ver
Yalvarayım mı, iyi düşün bir tanem
Bu aşk bizi üzmeden ayrılalım mı?
***
Ben giderim, sen boş ver
Bana biraz izin ver
Yalvarayım mı, iyi düşün bir tanem
Bu aşk bizi üzmeden ayrılalım mı?
***
Ben giderim, sen boş ver
Bana biraz izin ver
Yalvarayım mı, iyi düşün bir tanem
Bu aşk bizi üzmeden ayrılalım mı?
-
Bir gün daha yaşandı ve bitti
Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle
Herhangi bir gündü çok önemli değildi
Seni düşündüğüm birkaç andan başka
***
Bilirim herkes payına düşeni yaşar
Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler
Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur
O ben olayım beni unutma
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım unutma, beni unutma
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım unutma, beni unutma
***
Bilir misin seni gerçekten sevdim
Sevdiğim daha birçok şeyin arasında
Bir tek seni seçtim hatıralar arasında
Sebep diye bir küçük mutluluk
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım unutma, beni unutma
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım unutma, beni unutma
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım unutma, beni unutma
***
Beni unutma, unutma, beni unutma
-
Madem ki istiyorsun öyleyse durma git
Beni düşünme rahat ol yalnız kalabilirim
Sende bilirsin hiç bir acı sonsuza dek sürmez
Hatta her an yeniden sevebilirim
***
Olmazdı bende biliyorum haklısın haydi git
Korkma seninle gerçekten dost olabilirim
Aslında bende uzun zamandan beridir sana
Ayrılmak istediğimi söylemedim haydi git...
***
Git... Git... Gitme dur ne olursun
Gitme kal yalan söyledim
Doğru değil ayrılığa daha hiç hazır değilim
Aramızda yaşanacak yarım kalan bir şeyler var
Gitme dur daha şimdiden deliler gibi özledim
***
İkimiz içinde doğru olan böylesi git
İnan bana sandığın kadar üzgün değilim
İçimde yepyeni bir hayata başlamanın
Sevinci ve heyecanı var artık git...
-
Biraz daha sarıp sarmala beni
Biraz daha dokun yalnızlığıma
Biraz anla ne demek istediğimi
Biraz dinle duygularımın dilini
***
Biraz daha kal da düşün yeniden
Biraz anla bendeki bu hüzün neden
Biraz anla, biraz dinle, biraz daha sev
***
Kolay değil, kolay olmaz o kadar
Kolay değil, olursa bu bir olay
İki insan sevgiyle bir arada
Kolay değil olursa bu bir olay
***
Bin bir defa ah şu kalbim kırıldı
Bu izler hep o eski acılardan
Cesaretim hemen hemen hiç kalmadı
Çok denedim denedim ama olmadı
***
Biraz daha kal da düşün yeniden
Biraz anla bendeki bu hüzün neden
Biraz anla, biraz dinle, biraz daha sev
***
Kolay değil, kolay olmaz o kadar
Kolay değil, olursa bu bir olay
İki insan sevgiyle bir arada
Kolay değil olursa bu bir olay
-
Ünzile insan dölü
On kardeş beşi ölü
Büyüdükçe ufak
Ve gelir de görücü
***
İnci gibi dişi
Görücü bilir işi
Söğüdüm ağlar gider
Olur hatun kişi
***
Varmadan sekizine
Ergin oldu Ünzile
Hem çocuk,hem de kadın
On ikisinde ana
Bir gül gibi al ve narin
Bir su gibi saydam ve sakin
Susar kadın ünzile
***
Yağmuru kim döküyor
Ünzile kaç koyun ediyor
Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor
Yağmuru kim döküyor
Ünzile kaç koyun ediyor
Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor
***
Korkar durur gitmez
Köyün en son çitine
İnanır o sınırda dünyanın bittiğine
Ünzile insan dölü
Bilinmezlere gebe
Sırların mihletini yüklenipte beline
***
Varmadan sekizine
Ergin oldu Ünzile
Hem çocuk hem de kadın
On ikisinde ana
Bir gül gibi al ve narin
Bir su gibi saydam ve sakin
Susar kadın Ünzile
***
Yağmuru kim döküyor
Ünzile kaç koyun ediyor
Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor
Yağmuru kim döküyor
Ünzile kaç koyun ediyor
Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor.
-
Vurgun yemiş misali gönlüm tutuldu aşka
Ciğerimden yanıyorum ben bu defa başka
Bu yangın benle ölünceye dek yaşasın varsın
Dünyanın o son günü sen beni arayacaksın
***
Doymadım doyamadım sevmelere seni ben
Kimseyi koyamadım yerine yeniden
Saymadım sayamadım sensiz geçen yılları
Ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem
***
Zannetme bir gün geri dönmek değil niyetim
Hasrete teslim oldum asla gelmeyeceğim
Bu yangın benle ölünceye dek yaşasın varsın
Dünyanın o son günü sen beni arayacaksın
-
Bir rüya görür gibi
Seninle bulutlara uçtuğumda
Bir ateş yakar beni
Sevginle tutuştuğumu sanırdım
***
Yağmur olur damla damla
Öperdim öperdim dudaklarından
Bir nehir gibi çağlar
Akardım akardım damarlarından
***
Değer mi hiç, değer mi hiç
Değer mi, değer mi, değer mi söyle
Bir rüya ömür boyu
Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle
***
Değer mi hiç, değer mi hiç
Değer mi, değer mi, değer mi söyle
Bir rüya ömür boyu
Sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle
***
Değer canım, değer elbet
Değer bir tanem aşk için her şeye
Ne hayal ne de gerçek
Engel mi kanatlanmadan uçmaya
***
Değer mi hiç, değer mi hiç
Değer mi hiç, değer mi hiç
Değer mi hiç, değer mi hiç
Değer mi hiç, değer mi hiç
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