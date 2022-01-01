Yanar Dururum Şarkı Sözleri
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Orhan Ölmez
Yanar Dururum
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Güneş ağır ağır giriyor güne
Vurur ışıkları yorgun yüzüme
Güneş ağır ağır giriyor güne
Vurur ışıkları yorgun yüzüme
***
Gün geçse de sebebim sen yine
Geceyi bağladım gündüze
Gün doğsa da yıldızlar solsa da
Gözümü yummadan ben yine
***
Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum
Geceyi sarar dururum yine
Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum
Seni hep sever miyim böyle
***
Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum
Geceyi sarar dururum yine
Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum
Seni hep sever miyim böyle
***
Güneş ağır ağır giriyor güne
Vurur ışıkları yorgun yüzüme
Güneş ağır ağır giriyor güne
Vurur ışıkları yorgun yüzüme
***
Gün geçse de sebebim sen yine
Geceyi bağladım gündüze
Gün doğsa da yıldızlar solsa da
Gözümü yummadan ben yine
***
Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum
Geceyi sarar dururum yine
Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum
Seni hep sever miyim böyle
***
Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum
Geceyi sarar dururum yine
Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum
Seni hep sever miyim böyle
***
Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum
Geceyi sarar dururum yine
Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum
Seni hep sever miyim böyle
***
Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum
Geceyi sarar dururum yine
Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum
Seni hep sever miyim böyle