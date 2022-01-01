Orhan Ölmez

Güneş ağır ağır giriyor güne Vurur ışıkları yorgun yüzüme Güneş ağır ağır giriyor güne Vurur ışıkları yorgun yüzüme *** Gün geçse de sebebim sen yine Geceyi bağladım gündüze Gün doğsa da yıldızlar solsa da Gözümü yummadan ben yine *** Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum Geceyi sarar dururum yine Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum Seni hep sever miyim böyle *** Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum Geceyi sarar dururum yine Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum Seni hep sever miyim böyle *** Güneş ağır ağır giriyor güne Vurur ışıkları yorgun yüzüme Güneş ağır ağır giriyor güne Vurur ışıkları yorgun yüzüme *** Gün geçse de sebebim sen yine Geceyi bağladım gündüze Gün doğsa da yıldızlar solsa da Gözümü yummadan ben yine *** Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum Geceyi sarar dururum yine Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum Seni hep sever miyim böyle *** Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum Geceyi sarar dururum yine Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum Seni hep sever miyim böyle *** Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum Geceyi sarar dururum yine Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum Seni hep sever miyim böyle *** Sevdamı anar dururum, kendime yanar dururum Geceyi sarar dururum yine Dünyaya kızar dururum, kendime sorar dururum Seni hep sever miyim böyle