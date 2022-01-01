Orhan Ölmez

Gözlerimden bir damla yaş, Akar gider yavaş yavaş. Anlamadım ki neyin nesi, Sürüp giden bu boş savaş. *** Her şey anlamsız her şey tatsız, Ateş bile soğuk biraz. Dinlemedin ki neyin nesi, Sevdiğinin donuk sesi. *** Gitme deyince dinleseydin, kalsaydın biraz. Belki çok daha sıcak olurdu bu donduran yaz. Gitme deyince dinleseydin kalsaydın biraz Belki çok daha sıcak olurdu bu donduran ayaz *** Yani olmuyor yerin dolmuyor, zorlamak nafile. Kalbim almıyor kimse gelmiyor, senin yerine.