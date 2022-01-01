Orhan Ölmez

Yani Olmuyor Şarkı Sözleri
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Gözlerimden bir damla yaş,
Akar gider yavaş yavaş.
Anlamadım ki neyin nesi,
Sürüp giden bu boş savaş.
***
Her şey anlamsız her şey tatsız,
Ateş bile soğuk biraz.
Dinlemedin ki neyin nesi,
Sevdiğinin donuk sesi.
***
Gitme deyince dinleseydin, kalsaydın biraz.
Belki çok daha sıcak olurdu bu donduran yaz.
Gitme deyince dinleseydin kalsaydın biraz
Belki çok daha sıcak olurdu bu donduran ayaz
***
Yani olmuyor yerin dolmuyor, zorlamak nafile.
Kalbim almıyor kimse gelmiyor, senin yerine.