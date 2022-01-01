Orhan Ölmez

Yasa Dışı Şarkı Sözleri
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Her şey uygundu, her şey uyumluydu,
Seninle birlikte her şey mümkündü.
Sanki dünyanın en güçlü insanıydım,
Seninle birlikte dünya çok küçüktü.
***
Zor değildi gülümsemek; dertleri küçümsemek,
Yangının ortasından, yanmadan yürümek.
***
Sanki senden sonra her şey yasadışı,
Her şey illegal, her şey suç unsuru...
Senden sonra dünya kapkaranlık ve kocaman,
Sanki yangın yeri, sanki suç mahalli...
***
Her şey uygundu, her şey uyumluydu,
Seninle birlikte her şey mümkündü.
Sanki dünyanın en güçlü insanıydım,
Seninle birlikte dünya çok küçüktü.
***
Zor değildi gülümsemek; dertleri küçümsemek,
Yangının ortasından, yanmadan yürümek.
***
Sanki senden sonra her şey yasadışı,
Her şey illegal, her şey suç unsuru...
Senden sonra dünya kapkaranlık ve kocaman,
Sanki yangın yeri, sanki suç mahalli...