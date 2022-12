Orhan Ölmez

Her şey uygundu, her şey uyumluydu, Seninle birlikte her şey mümkündü. Sanki dünyanın en güçlü insanıydım, Seninle birlikte dünya çok küçüktü. *** Zor değildi gülümsemek; dertleri küçümsemek, Yangının ortasından, yanmadan yürümek. *** Sanki senden sonra her şey yasadışı, Her şey illegal, her şey suç unsuru... Senden sonra dünya kapkaranlık ve kocaman, Sanki yangın yeri, sanki suç mahalli... *** Her şey uygundu, her şey uyumluydu, Seninle birlikte her şey mümkündü. Sanki dünyanın en güçlü insanıydım, Seninle birlikte dünya çok küçüktü. *** Zor değildi gülümsemek; dertleri küçümsemek, Yangının ortasından, yanmadan yürümek. *** Sanki senden sonra her şey yasadışı, Her şey illegal, her şey suç unsuru... Senden sonra dünya kapkaranlık ve kocaman, Sanki yangın yeri, sanki suç mahalli...