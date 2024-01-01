Orhan Sayatcı

Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular Eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar Tanrı seni korusun kem gözlerden saklasın Ağartmasın saçını şu geçen zalim yıllar Sen güzel bir kelebek sen nadîde bir çiçek Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyecek Tuttuğun altın olsun gönlün neş'eyle dolsun Kader hep gülsün sana mutluluk gölgen olsun Lâyıksın övülmeye lâyıksın sevilmeye Seni üzüp ağlatan hasret kalsın gülmeye Sen güzel bir kelebek sen nadîde bir çiçek Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyece