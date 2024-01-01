Bitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular Şarkı Sözleri
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Orhan Sayatcı
Bitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular
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Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular
Eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar
Tanrı seni korusun kem gözlerden saklasın
Ağartmasın saçını şu geçen zalim yıllar
Sen güzel bir kelebek sen nadîde bir çiçek
Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyecek
Tuttuğun altın olsun gönlün neş'eyle dolsun
Kader hep gülsün sana mutluluk gölgen olsun
Lâyıksın övülmeye lâyıksın sevilmeye
Seni üzüp ağlatan hasret kalsın gülmeye
Sen güzel bir kelebek sen nadîde bir çiçek
Sana olan bu aşkım inan hiç bitmeyece