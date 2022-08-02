×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Orhan Sayatcı

Orhan Sayatcı

Takip Et Şarkı Sözleri

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular

Orhan Sayatcı 04:06
... KAPAT
**
Daha Fazla

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı