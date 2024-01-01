Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var Şarkı Sözleri
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Orhan Saygıcı
Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var
Tüm Şarkıları
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Avuçlarımda hâlâ
Sıcaklığın var inan
"Unuttum" dese dilim
Yalan, billahi yalan
Hasretindir içimde hep
Alev alev yanan
"Unuttum" dese dilim
Yalan, billahi yalan
Avuçlarımda hâlâ
Sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var inan
Avuçlarımda hâlâ
Sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var inan
"Unuttum" dese dilim
Yalan, yalan, yalan
Billahi yalan
Vallahi yalan
"Unuttum" dese dilim
Yalan, yalan, yalan
Billahi yalan
Billahi yalan
Hasretindir içimde
Hep alev, hep alev
Hep alev alev yanan
"Unuttum" dese dilim
Yalan, yalan, yalan
Billahi yalan
Vallahi yalan