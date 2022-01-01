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7/24 Dinle Orhan Saygıcı

Orhan Saygıcı

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Gözlerin Bir İçim Su

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Ne Demiştin Niçin Caydın Sözünden

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Geçsin Günler Haftalar Mevsimler

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Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var

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Albümler

Hoşseda 1 Orhan Saygıcı

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