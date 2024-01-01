Geçsin Günler Haftalar Mevsimler Şarkı Sözleri
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Orhan Saygıcı
Geçsin Günler Haftalar Mevsimler
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Geçsin günler, haftalar,
Aylar, mevsimler, yıllar...
Zaman sanki bir rüzgar
ve bir su gibi aksın...
***
Sen gözlerimde bir renk,
Kulaklarımda bir ses
ve içimde bir nefes
Olarak kalacaksın...