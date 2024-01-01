Gözlerin Bir İçim Su Şarkı Sözleri
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Orhan Saygıcı
Gözlerin Bir İçim Su
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Gözlerin bir içim su
İçim yandı doğrusu
Gözlerin bir içim su
İçim yandı doğrusu
Öpeyim gözlerinden
Kalmaz gönül korkusu
Öpeyim gözlerinden
Kalmaz gönül korkusu
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Güzel sözlerine, yeşil gözlerine
Hep aldanmışım
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Güzel sözlerine, yeşil gözlerine
Hep aldanmışım
Saçların ipek midir?
İpek mi, çiçek midir?
Saçların ipek midir?
İpek mi, çiçek midir?
Yoksa omuzlarına
Düşen kelebek midir?
Yoksa omuzlarına
Düşen kelebek midir?
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Güzel sözlerine, yeşil gözlerine
Hep aldanmışım
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Güzel sözlerine, yeşil gözlerine
Hep aldanmışım
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Güzel sözlerine, yeşil gözlerine
Hep aldanmışım
Aman güzelim, canım güzelim
Ben sana yanmışım
Yeşil gözlerine, güzel...