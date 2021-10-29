Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Beyaz Mod
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Orhan Veli
Orhan Veli
11 Parça | 18:22
Yenilikçi Garip akımının kurucularından olan Orhan Veli, şiirlerdeki ağır dili temelinden değiştirerek basitleştirmeyi amaçladı. İşte Orhan Veli'nin şiirlerini Müşfik Kenter'in sesinden dinleyebileceğiniz çalma listesi...
DİNLE
LİSTEME EKLE
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Aşk Resmi Geçidi
Orhan Veli
04:37
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
02
Son Türkü
Orhan Veli
01:06
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
03
Ölüme Yakın
Orhan Veli
01:10
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
04
Kitabe-i Seng-i Mezar
Orhan Veli
01:14
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
05
Deniz Kızı
Orhan Veli
01:00
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
06
Hicret
Orhan Veli
00:49
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
07
İstanbul Türküsü
Orhan Veli
01:02
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
08
Gemilerin
Orhan Veli
01:50
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
09
Bedava
Orhan Veli
01:23
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
10
Dalga
Orhan Veli
01:17
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
11
Ben Orhan Veli
Orhan Veli
02:54
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2020
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Oynatıcı Hızı
1x
Paylaş
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1x
Oynatıcı Hızı
1x
1
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git