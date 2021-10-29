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7/24 Dinle Orhan Veli
Orhan Veli

Orhan Veli

11 Parça | 18:22

Yenilikçi Garip akımının kurucularından olan Orhan Veli, şiirlerdeki ağır dili temelinden değiştirerek basitleştirmeyi amaçladı. İşte Orhan Veli'nin şiirlerini Müşfik Kenter'in sesinden dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aşk Resmi Geçidi

Orhan Veli 04:37
02

Son Türkü

Orhan Veli 01:06
03

Ölüme Yakın

Orhan Veli 01:10
04

Kitabe-i Seng-i Mezar

Orhan Veli 01:14
05

Deniz Kızı

Orhan Veli 01:00
06

Hicret

Orhan Veli 00:49
07

İstanbul Türküsü

Orhan Veli 01:02
08

Gemilerin

Orhan Veli 01:50
09

Bedava

Orhan Veli 01:23
10

Dalga

Orhan Veli 01:17
11

Ben Orhan Veli

Orhan Veli 02:54

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