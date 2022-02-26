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7/24 Dinle Orhan Veli

Gemilerim Şarkı Sözleri

Orhan Veli Gemilerim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Veli Gemilerim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gemilerim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Veli

Orhan Veli

Gemilerim

  • Gemilerim
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