×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Orhan

Orhan

Takip Et Şarkı Sözleri

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kopsun Dünya

Orhan 03:51
02

Hadi Dost

Orhan 04:18
03

Sevdalar Yolda

Orhan 03:10
04

Rüyalar

Orhan 03:34
05

Yalnızlığım

Orhan 04:13
... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Tümü

Kopsun Dünya Orhan

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı