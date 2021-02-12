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Osman Osmanoğlu
Osman Osmanoğlu
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Osman Osmanoğlu Şarkıları
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01
Münâfikûn Suresi 9-11
(9.ila 11. ayetler)
Osman Osmanoğlu
04:27
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02
Muhammed Suresi 33-38
(33.ila 38. ayetler)
Osman Osmanoğlu
06:58
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03
Meryem Suresi 1-15
(1.ila 15. ayetler)
Osman Osmanoğlu
09:49
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04
Fussilet Suresi 1-8
(1.ila 8. ayetler)
Osman Osmanoğlu
07:00
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05
Fetih Suresi 18 - 23
(18. ila 23. ayetler)
Osman Osmanoğlu
06:13
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