×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Osman Osmanoğlu

Osman Osmanoğlu

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

Daha Fazla

En Çok Dinlenen Osman Osmanoğlu Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Münâfikûn Suresi 9-11 (9.ila 11. ayetler)

Osman Osmanoğlu 04:27
02

Muhammed Suresi 33-38 (33.ila 38. ayetler)

Osman Osmanoğlu 06:58
03

Meryem Suresi 1-15 (1.ila 15. ayetler)

Osman Osmanoğlu 09:49
04

Fussilet Suresi 1-8 (1.ila 8. ayetler)

Osman Osmanoğlu 07:00
05

Fetih Suresi 18 - 23 (18. ila 23. ayetler)

Osman Osmanoğlu 06:13

...

KAPAT
**
Tüm Şarkılar

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x