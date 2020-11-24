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7/24 Dinle Osman Şahin 21. cüz
21. cüz

21. cüz

147 Bölüm | 62:11:07

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01

21. cüz Aankebût Suresi (46. ayetten başlar ve sure 69. ayetle tamamlanır) | Rûm Suresi | Lokmân Suresi | Secde Suresi | Ahzâb Suresi (31. ayete kadar)

Osman Şahin 1:06:44
02

Rûm Suresi 30-32, İnşirâh suresi (30. ila 32. ayetler İnşirâh Suresi)

Osman Şahin 05:49
03

Hucurât Suresi 13-18 (13. ila 18. ayetler)

Osman Şahin 09:00
04

Hâkka Suresi 38-52, Kadir Suresi (38. ila 52. ayetler ve Kadir Suresi )

Osman Şahin 08:16
05

Zümer suresi

Osman Şahin 27:40
06

Zâriyât suresi

Osman Şahin 07:52
07

Zuhruf suresi

Osman Şahin 18:44
08

Zilzâl suresi

Osman Şahin 01:07
09

Yûnus suresi

Osman Şahin 43:16
10

Yâsîn suresi

Osman Şahin 16:53

...

KAPAT
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