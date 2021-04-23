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Osman Şahin
Osman Şahin
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En Çok Dinlenen Osman Şahin Şarkıları
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01
9. cüz
Â'râf Suresi(88. ayet ile başlar 206. ayet ile sure tamamlanır) | Enfâl Suresi (41 ayete kadar)
Osman Şahin
55:53
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02
11. cüz
Tevbe Suresi (94. ayetle başlar ve 129. ayette sure tamamlanır) | Yûnus Suresi | Hûd Suresi (6. ayete kadar)
Osman Şahin
1:03:35
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03
12. cüz
Hûd Suresi (6. ayetle başlar ve 123. ayetle sure tamamlanır) | Yûsuf Suresi (53. ayete kadar okunur)
Osman Şahin
1:04:31
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04
Rûm Suresi 30-32, İnşirâh suresi
(30. ila 32. ayetler İnşirâh Suresi)
Osman Şahin
05:49
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05
Hucurât Suresi 13-18
(13. ila 18. ayetler)
Osman Şahin
09:00
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