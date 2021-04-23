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Osman Şahin

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En Çok Dinlenen Osman Şahin Şarkıları

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01

9. cüz Â'râf Suresi(88. ayet ile başlar 206. ayet ile sure tamamlanır) | Enfâl Suresi (41 ayete kadar)

Osman Şahin 55:53
02

11. cüz Tevbe Suresi (94. ayetle başlar ve 129. ayette sure tamamlanır) | Yûnus Suresi | Hûd Suresi (6. ayete kadar)

Osman Şahin 1:03:35
03

12. cüz Hûd Suresi (6. ayetle başlar ve 123. ayetle sure tamamlanır) | Yûsuf Suresi (53. ayete kadar okunur)

Osman Şahin 1:04:31
04

Rûm Suresi 30-32, İnşirâh suresi (30. ila 32. ayetler İnşirâh Suresi)

Osman Şahin 05:49
05

Hucurât Suresi 13-18 (13. ila 18. ayetler)

Osman Şahin 09:00

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