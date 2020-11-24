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7/24 Dinle
Osman Şahin
Kalem suresi
Kalem suresi
147 Bölüm | 62:11:07
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01
Kalem suresi
Osman Şahin
06:50
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02
Rûm Suresi 30-32, İnşirâh suresi
(30. ila 32. ayetler İnşirâh Suresi)
Osman Şahin
05:49
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03
Hucurât Suresi 13-18
(13. ila 18. ayetler)
Osman Şahin
09:00
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04
Hâkka Suresi 38-52, Kadir Suresi
(38. ila 52. ayetler ve Kadir Suresi )
Osman Şahin
08:16
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05
Zümer suresi
Osman Şahin
27:40
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06
Zâriyât suresi
Osman Şahin
07:52
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07
Zuhruf suresi
Osman Şahin
18:44
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08
Zilzâl suresi
Osman Şahin
01:07
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09
Yûnus suresi
Osman Şahin
43:16
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10
Yâsîn suresi
Osman Şahin
16:53
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