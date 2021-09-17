Osmaniye Türküleri

Osmaniye yöresi Karacaoğlan bozlakları ile daha çok uzun havaların söylendiği türküleriyle meşhurdur. Kırık havalar ve Dadaloğlu parçaları da meşhurdur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Osmaniye yöresine ait "Türkülerle Türkiye 80 Osmaniye" cd si hazırlanmıştır. Aşık Feymani (Osman Taşkaya) Ahu Gözlüm, Ölüm Yakamdan Tutma Git, Çorum Hastanesinde, Parçaları TRT Repertuarındadır. Ayrıca; Menevşe Buldum Derede, Aşağıdan Gelen Gelin Alıcı, İncecikten Bir Kar Yağar gibi türküler Osmaniye türküleridir. Karacaoğlan, Dadaoğlu, Mahmut Taşkaya, Aşık Feymani, Ümit Besen, Aşık Vuslati, Kır İsmail, Dursun Yeşiloğlu, Yunus Gülşah, Vedat Koca, Ahmet Gökdal gibi sanatçılar Osmaniyeli ses sanatçılarıdır.