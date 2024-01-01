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7/24 Dinle Makyaj Odası Şarkıları

Makyaj Odası Şarkıları Şarkı Sözleri

Oya Başar Makyaj Odası Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oya Başar Makyaj Odası Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Makyaj Odası Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oya Başar

Oya Başar

Makyaj Odası Şarkıları

  • Dom Dom Kurşunu

  • Hancı

  • Çayuriye (Olanlar Oldu Bana)

  • Ah Bu Gönül Şarkıları

  • Sen de Başını Alıp Gitme Ne Olur

  • Telli Turnam Selam Götür

  • Beyaz Giyme Söz Olur

  • Küçelere Su Serpmişem

  • Eğreti Gelin

  • Huysuzsun

  • Kırmızı Gülün Alı Var

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