Makyaj Odası Şarkıları Şarkı Sözleri
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Oya Başar
Makyaj Odası Şarkıları
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Kaşların arasından
Dom dom kurşunu değdi
Dom dom kurşunu değdi
Bir avcı vurdu beni
Bin avcı beni yedi
Bin avcı beni yedi
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Eğdi yar boynun eğdi
Allah kerimsin dedi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
Bugünüm harap oldu
Dünden iyi midir ki
Dünden iyi midir ki
Doktor hasta ben hasta
Benden iyi midir ki
Benden iyi midir ki
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Eğdi yar boynun eğdi
Allah kerimsin dedi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
Mahzuni yar benim
Halımı anlasaydı
Halımı anlasaydı
Bütün dertliler gibi
İnleyip dinleseydi
İnleyip dinleseydi
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Ah dedim ağladım
Yaremi bağladım
Eğdi yar boynun eğdi
Allah kerimsin dedi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Hançer yarası değil
Dom dom kurşunu değdi
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel
Gel gel gümüle gel böğrüme
Dom dom kurşunu
-
Gurbetten gelmişim yorgunum hancı
Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş
Aman karanlığı görmesin gözüm
Perdeleri ger yavaş yavaş
Garibim herşey bana yabancı
Dertliyim çekinme doldur hancı
Önce kımıldar hafif bir sancı
Ayrılık sonradan der yavaş yavaş
***
Bende bir resmi var yarısı yırtık
On yıldır evimin kapısı örtük
Garip bir de sarhoş oldu mu artık
Bütün sırlarını der yavaş yavaş
***
İşte hancı ben her zaman böyleyim
Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim
Kaldır artık boş kadehi neyleyim
Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş
-
-
Seninle doğan güldür bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
Dilimdeki bülbüldür bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Doğdu sevgi tasında gönül
Bir gençlik masasında
İkimiz arasında bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Kavuşmanın tadını, ayrılık
Ayrılık feryadını
Taşır senin adını bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Doğdu sevgi tasında gönül
Bir gençlik masasında
İkimiz arasında bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Ah, bu gönül şarkıları
-
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
***
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Sesim de oldu, sessizliğimde
Seviştiğimde oldu benim
***
Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar
Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi
***
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar
Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi
Ne olur, ne olur
***
Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar
Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi
***
Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar
Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar
Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi
Ne olur, ne olur
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küçelere su serpmişem
küçelere su serpmişem
yar gelende toz olmasın
yar gelende toz olmasın
***
eyle gelsin eyle gitsin
eyle gelsin eyle gitsin
aramızda söz olmasın
aramızda söz olmasın
***
samavara od salmışam
samavara od salmışam
istekana gend salmışam
istekana gend salmışam
***
bir haftadır tek galmışam
yarim gidip tek galmışam
ne ezizdir yarim canım
ne şirindir yarim canım
***
piyaleler ıraftadır
piyaleler ıraftadır
her biri bir taraftadır
her biri bir taraftadır
***
görmemişem bir haftadır
yarim gidip bir haftadır
ne ezizdir yarim canım
ne şirindir yarim canım
***
küçelere su serpmişem
yar gelende toz olmasın
yar gelende toz olmasın
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