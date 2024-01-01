Kaşların arasından Dom dom kurşunu değdi Dom dom kurşunu değdi Bir avcı vurdu beni Bin avcı beni yedi Bin avcı beni yedi Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Eğdi yar boynun eğdi Allah kerimsin dedi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu Bugünüm harap oldu Dünden iyi midir ki Dünden iyi midir ki Doktor hasta ben hasta Benden iyi midir ki Benden iyi midir ki Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Eğdi yar boynun eğdi Allah kerimsin dedi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu Mahzuni yar benim Halımı anlasaydı Halımı anlasaydı Bütün dertliler gibi İnleyip dinleseydi İnleyip dinleseydi Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Eğdi yar boynun eğdi Allah kerimsin dedi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu

Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim *** Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğimde Seviştiğimde oldu benim *** Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi *** Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Ne olur, ne olur *** Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi *** Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Ne olur, ne olur