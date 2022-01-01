Oya & Bora

Ah Yabanım Benim Ah yabanım benim, yaban bakışlım Dağınık saçlım, isyankârım Akşamdan kalmış sarhoşluğum Kara sevdaya tutulduğum *** Ah yabanım benim *** Ah yabanım benim, şarkım, segâhım İstanbul yüzlüm, günahkârım Boz mavi günler paylaştığım Hayat kadar çok alıştığım *** Ah yabanım benim *** Kar yarası gibi yüzüm acır bak Günahım varsa tövbekârım Karmaşıklığına bulaştığım Ölüm kadar çok alıştığım *** Ah yabanım benim

Miskin Hey bu horlayanlar kim Yollara düşen bezgin Gözlerinde anlamsız bakışlar Sallanırlar servi gibi Bir ileri bir geri Doğduklarından beri böyle bu *** Ah bu şarkılar Ah bu masallar Miskinleştik azar azar *** Dünyadan daral geldi Artıyor bu gafiller Bir dikiş tutturmuşlar Zor işe hiç gelmezler *** Nasıl da becermişler Bir yolunu bulmuşlar Şu rehavet hapından Herkese yutturmuşlar *** Böyle gelmişiz Böyle gitmez bu Bizler miskiniz En sevdiğimiz uyku İçimiz uyku Dışımız uyku Gecemiz uyku *** Hey bak karşıma geçtin Bir iştahla esnedin Miskinliğini bana bulaştırdın Sallanırız servi gibi Bir ileri üç geri Doğduğumuzdan beri böyleyiz *** Ah bu şarkılar Ah bu ninniler Miskinleştik birer birer *** Dünyadan daral geldi Artıyor bu gafiller Bir dikiş tutturmuşlar Zor işe hiç gelmezler *** Nasıl da becermişler Bir yolunu bulmuşlar Şu rehavet hapından Herkese yutturmuşlar *** Böyle gelmişiz Böyle gitmez bu Bizler miskiniz En sevdiğimiz uyku İçimiz uyku Dışımız uyku Gecemiz uyku *** Ah bu şarkılar Ah bu masallar Miskinleştik azar azar *** Dünyadan daral geldi Artıyor bu gafiller Bir dikiş tutturmuşlar Zor işe hiç gelmezler *** Nasıl da becermişler Bir yolunu bulmuşlar Şu rehavet hapından Herkese yutturmuşlar *** Böyle gelmişiz Böyle gitmez bu Bizler miskiniz En sevdiğimiz uyku İçimiz uyku Dışımız uyku Gecemiz uyku

Sevme Zamanı Al aşkım beni yanına, dalmışım sarhoşluğuna Bir ömrü senle aşalım al uçur beni sonsuza Kaybetmek varsa ne çıkar Aşkta yer yok hiç korkuya *** Öyle günler var ki baştan sonu gelmiş Böyle istenmiş sen yaşamalısın Ayrılık beter ölümden tanrı yazmasın Aşkımı benden kimse ayırmasın *** Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun Aşık olduk yüreklendik, kader bizden yana dursun Hasretliği çektirme Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın Ne istersen al götür ama sevda bize, aşk bize kalsın *** Al canım beni yanına sevgiye çoktan acıktım Sen miydin kaderden yana işte ben de sana düştüm Kaybetmek varsa ne çıkar, aşkta yer yok hiç korkuya *** Öyle günler var ki baştan sonu gelmiş Böyle istenmiş sen yaşamalısın Ayrılık beter ölümden tanrı yazmasın Aşkımı benden kimse ayırmasın *** Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun Aşık olduk yüreklendik, kader bizden yana dursun Hasretliği çektirme Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın Ne istersen al götür ama sevda bize, aşk bize kalsın

Ara Beni Biz senle ne geceler yaşadık Fırtınalar koptu gövdemizde Derken bıçak gibi kesip gittin Ben sormadım sen söylemedin *** Senden sonra da oldu aşklarım Ama inan yok hiç eski tadım Neden bıçak gibi kesip gittin? Ben sormadım sen söylemedin *** Ara beni her canın istediğinde Çılgın şeyler aklına geldiğinde Bulursun aynı aşkı bende Ara beni fazla bekletme *** Ara beni, öptüm seni seni Çok özledim, deli gibi Ara beni, öptüm seni seni Çok özledim, deli gibi *** Biz senle ne geceler yaşadık Fırtınalar koptu gövdemizde Derken bıçak gibi kesip gittin Ben sormadım sen söylemedin *** Senden sonra da oldu aşklarım Ama inan yok hiç eski tadım Neden bıçak gibi kesip gittin? Ben sormadım sen söylemedin *** Ara beni her canın istediğinde Çılgın şeyler aklına geldiğinde Bulursun aynı aşkı bende Ara beni fazla bekletme *** Ara beni, öptüm seni seni Çok özledim, deli gibi Ara beni, öptüm seni seni Çok özledim, deli gibi *** Ara beni, öptüm seni seni Çok özledim, deli gibi Ara beni, öptüm seni seni Çok özledim, deli gibi *** Ara beni, öptüm seni seni Çok özledim, deli gibi Ara beni

Ayrılık Zamanı Sen soğuk kış güneşine bakarken Çöl ateşi yakacak beni Mesafelere dolanacak iklimler Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar Başka nefesler Ama hep uykusuz geceler *** Bir yaban gül dikeniyle kan oturdu ellerime Kötü şeyler olacakmış öyle bir his içimde *** Ellerinle saklama terk eden gözlerini Önce gözler bırakırmış sevgilinin ellerini *** Geldi geldi vakti geldi Geldi kondu dudağına Pek yakıştı hırçınlığına Bekletme beni söyle *** Ayrılık ne zaman Ayrılık ne zaman Ayrılık ne zaman Söyle söyle ah ayrılık ne zaman Söyle söyle ayrılık ne zaman *** Ölüm bile yıkamazdı Böyle bildik sevgimizi Çöl kumundan bir kaleymiş Dokununca yıkılıverdi *** Geldi geldi vakti geldi Geldi kondu dudağına Pek yakıştı hırçınlığına Bekletme beni söyle *** Ayrılık ne zaman Ayrılık ne zaman Ayrılık ne zaman Söyle söyle ah ayrılık ne zaman *** Ayrılık ne zaman Ayrılık ne zaman Söyle söyle ah ayrılık ne zaman Söyle söyle ayrılık ne zaman *** Ayrılık ne zaman Ayrılık ne zaman Söyle söyle ah ayrılık ne zaman Söyle söyle ayrılık ne zaman *** Ayrılık ne zaman Bir kibrit alevi seni tutuşturuyor Öyle deli bir sıcak ki her şeyi yakıyor Söyle söyle ah ayrılık ne zaman Söyle söyle ayrılık ne zaman

Aşk Yarınsız Sevimli bir masal biter ya aniden İşte aşk da aynı böyle tükenir birden Sert bir fırtınayla batan gemi gibi Tepetaklak olur gider hayallerin *** Daha da çok sevmek isterken Ellerinden kurtulur gider Aşk yarınsız, hiç bilinmez Kalp kimi ister *** Aşk yarınsız, biter zamansız Ve sen yine yalnız Aşk yarınsız, geçer apansız Aşktır en hayırsız *** Aşk yarınsız, biter zamansız Ve sen yine yalnız Aşk yarınsız, geçer apansız Aşktır en hayırsız *** Bir anda bulutlar sarar gökyüzünü İşte aşk da aynı böyle bastırır birden *** Başıboş bir serseri gibi Kaçamazsın, o bulur seni Aşk yarınsız, aşksızlık da Hiç bilinmez ki *** Aşk yarınsız, gelir zamansız Ve sen hazırlıksız Aşk yarınsız, yakar apansız Aşktır en tutarsız *** Aşk yarınsız, biter zamansız Ve sen yine yalnız Aşk yarınsız, geçer apansız Aşktır en hayırsız *** Aşk yarınsız, biter zamansız Ve sen yine yalnız Aşk yarınsız, geçer apansız Aşktır en hayırsız

Aşka Feda Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Kadınsız ya da erkeksiz Yılan, kovuğunda yalnız Hırçın sevişmelere uzak Ve yüreği çamur yüklü *** Güneşsiz ya da kadınsız Çiçek saksıda sessiz Yağmur düşleri uzak Sen bensiz ben aşksız *** Erkeksiz ya da kadınsız Çöllerde korunaksız Sayıklanır bilinçsiz En mahrem kehanetler *** Kalpte sefaletler Yangınlar, sürgünler Gel korkuları kurban edelim Yalnızlığa veda edelim Aşka her şeyi feda edelim *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Erkeksiz ya da kadınsız Öpüşsüz, dokunuşsuz Tımarsız tapınaksız Ben sensiz sen aşksız *** Yalnız kalırsa bir gün Kalpte sefaletler Yangınlar, sürgünler Gel korkuları kurban edelim Yalnızlığa veda edelim Aşka her şeyi feda edelim *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi

Bugün Baharsa Bugün baharsa seviş benimle Kış uykusundan uyanmalı yüreğim Güneş doğarken seviş benimle Bulutlar yağsın şaşırıp ikimize *** Korkma yağmurdan Bak, sırılsıklamım Baştan çıkmış bir gölgeyim *** İnsin perde perde saçların Sen son yalnızlıksın, gel Aşkla yok olurmuş korkular Bugün baharsa seviş benimle *** Kaçıncı yaş bu? Daha çocuksun Olsun, bahar bu... Seni de yeşertiyor *** Korkma rüzgârdan Ben de üşüyorum Sarıl bana, ısınırsın *** Yansın dalga dalga ruhumuz Yoldan çıkmışım, gel Aşkla canlanırmış her bahar Bugün baharsa seviş benimle

Gurbette Ta nerelerden kalktık geldik Gönlümüzü bıraktık Memleketi gurbet yaptık Gurbeti memleket *** Ne içerdeyiz, ne dışarda Gurbetteyiz ah, ah *** Haydi sar tütünü, yak cigarayı Bu akşam burayı şarkılamalı Kim bilir aklında hangi sevdalı Boş yürekleri kurşunlamalı *** Hasret içeriz, yarasın diye Aklımız hep orda Sevgiliyi mektup yaptık Gözlerimiz yolda *** Ne içerdeyiz, ne dışarda Gurbetteyiz ah, ah *** Haydi sar tütünü, yak cigarayı Bu akşam burayı şarkılamalı Kim bilir aklında hangi sevdalı Boş yürekleri kurşunlamalı *** Haydi sar tütünü, yak cigarayı Bu akşam burayı şarkılamalı Kim bilir aklında hangi sevdalı Boş yürekleri kurşunlamalı *** Haydi sar tütünü, yak cigarayı Bu akşam burayı şarkılamalı Kim bilir aklında hangi sevdalı Boş yürekleri kurşunlamalı *** Haydi sar tütünü, yak cigarayı Bu akşam burayı şarkılamalı Kim bilir aklında hangi sevdalı Boş yürekleri kurşunlamalı