Oya & Bora

Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Kadınsız ya da erkeksiz Yılan, kovuğunda yalnız Hırçın sevişmelere uzak Ve yüreği çamur yüklü *** Güneşsiz ya da kadınsız Çiçek saksıda sessiz Yağmur düşleri uzak Sen bensiz ben aşksız *** Erkeksiz ya da kadınsız Çöllerde korunaksız Sayıklanır bilinçsiz En mahrem kehanetler *** Kalpte sefaletler Yangınlar, sürgünler Gel korkuları kurban edelim Yalnızlığa veda edelim Aşka her şeyi feda edelim *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Erkeksiz ya da kadınsız Öpüşsüz, dokunuşsuz Tımarsız tapınaksız Ben sensiz sen aşksız *** Yalnız kalırsa bir gün Kalpte sefaletler Yangınlar, sürgünler Gel korkuları kurban edelim Yalnızlığa veda edelim Aşka her şeyi feda edelim *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi *** Gel aşka feda et her şeyi Yaşa benim gibi sevgiyi Tutsak olmuşuz gövdemizde Kır zincirleri haydi