Oya & Bora

Aşka Feda Şarkı Sözleri
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Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Kadınsız ya da erkeksiz
Yılan, kovuğunda yalnız
Hırçın sevişmelere uzak
Ve yüreği çamur yüklü
***
Güneşsiz ya da kadınsız
Çiçek saksıda sessiz
Yağmur düşleri uzak
Sen bensiz ben aşksız
***
Erkeksiz ya da kadınsız
Çöllerde korunaksız
Sayıklanır bilinçsiz
En mahrem kehanetler
***
Kalpte sefaletler
Yangınlar, sürgünler
Gel korkuları kurban edelim
Yalnızlığa veda edelim
Aşka her şeyi feda edelim
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Erkeksiz ya da kadınsız
Öpüşsüz, dokunuşsuz
Tımarsız tapınaksız
Ben sensiz sen aşksız
***
Yalnız kalırsa bir gün
Kalpte sefaletler
Yangınlar, sürgünler
Gel korkuları kurban edelim
Yalnızlığa veda edelim
Aşka her şeyi feda edelim
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi