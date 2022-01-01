Oya & Bora

Bana Bir Masal Anlat Baba Bana bir masal baba İçinde bütün oyunlarım Kurtla kuzu olsun Şekerle bal *** Baba bir masal anlar bana İçinde denizle balıklar Yağmurla kar olsun Güneşle ay *** Anlatırken tut elimi Uykuya dalıp gitsem bile Bırakıp gitme sakın beni *** Bana bir masal anlat baba İçinde tüm sevdiklerim İçinde İstanbul olsun

Ölene Kadar Hey, mutlu günler ikinize Ben bur'da aşka içiyorum O belki benden daha güzel ama Ben daha iyi sevişiyorum *** Hey, lanet olsun gecenize Nasıl da istekle soyunuyorsun Beynin beni kolay silemiyor Derken ismimi fısıldıyorsun *** Benim suçum neydi? *** Hani ölene kadar sevecektik? Daha ölmedik, aşkım Hani ölene kadar söz vermiştik? Hani hep benim olacaktın? *** Hey, mutlu günler ikinize Ben aşktan nefret ediyorum Sensiz bu gecenin sabahına Unutmuş uyanmak istiyorum *** Benim suçum neydi? *** Hani ölene kadar sevecektik? Daha ölmedik, aşkım Hani ölene kadar söz vermiştik? Hani hep benim olacaktın? *** Hani ölene kadar sevecektik? Daha ölmedik, aşkım Hani ölene kadar söz vermiştik? Hani hep benim olacaktın? *** Hani ölene kadar sevecektik? Daha ölmedik, aşkım Hani ölene kadar söz vermiştik? Hani hep benim olacaktın?

Yalancı Sevgilim Sen ellerin olma senin ol Bırakıp da giderken benim ol Sen kimsenin olma senin ol Beni terk ederken benim ol *** Seni seviyorum *** Yalan da olsun söyle söyle Sevgilim de özledim de İnanmasan da söyle söyle Sensiz aşkı hiç tatmadım de *** Gel yeter ki sen benim ol Ne fark eder yalan olsa Gel yalancı sevgilim ol Şu yalancı dünyada *** Sen ellerin olma senin ol Bırakıp da giderken benim ol Sen kimsenin olma senin ol Beni terk ederken benim ol *** Seni seviyorum *** Yalan da olsun söyle söyle Sevgilim de özledim de İnanmasan da söyle söyle Sensiz aşkı hiç tatmadım de *** Gel yeter ki sen benim ol Ne fark eder yalan olsa Gel yalancı sevgilim ol Şu yalancı dünyada *** Benim ol gel bu sallanışlarda Benim ol gel bu okyanuslarda Hadi durdur beni kolay değil Bu son gece bile bizim olabilir *** Bütün sırlarımı öğrendin Beni mahvettin bu yalvarışlarda Hadi öldür beni kolay değil bana vız gelir *** Gel yeter ki sen benim ol Ne fark eder yalan olsa Gel yalancı sevgilim ol Şu yalancı dünyada *** Gel yeter ki sen benim ol Ne fark eder yalan olsa Gel yalancı sevgilim ol Şu yalancı dünyada

Veda Çeker Kürekleri Geceler vagon vagon yapayalnız hem buz gibi Sarıyor bedenimi ah üşüyorum sensiz *** İnan inan inan bu hasret var gücümle Ah yağmur gözlerimde olmaz ki yapamam ki sensiz *** Son yolcuyum denizler yelkenim açılmıyor dalgalar Ayrılıklar içinde ağlıyorum elveda *** Son yolcuyum denizler yelkenim açılmıyor dalgalar Ayrılıklar var içinde boğuluyorum elveda *** Geceler vagon vagon yapayalnız hem buz gibi Sarıyor bedenimi ah üşüyorum sensiz *** İnan inan inan bu hasret var gücümle Ah yağmur gözlerimde olmaz ki yapamam ki sensiz *** Son yolcuyum denizler yelkenim açılmıyor dalgalar Ayrılıklar içinde ağlıyorum elveda *** Son yolcuyum denizler yelkenim açılmıyor dalgalar Ayrılıklar var içinde boğuluyorum elveda

Böyle Ağlama Seviştin ya sevgilim bunu da yaptın bana Mutlu uyandın mı başka bir yatakta Aşkı başlatsana yanlış anlatmışlar *** Böyle yapma sevgilim yalancı yaşlarda Ağlama ağlama böyle ağlama ağlama *** Bu gömlek senin ama kokusu yabancı Boynundaki izler gecenin utancı Aşkı başlatsana yanlış anlatmışlar *** Böyle yapma sevgilim yalancı yaşlarda Ağlama ağlama böyle ağlama ağlama *** Böyle yapma sevgilim yalancı yaşlarda Ağlama ağlama böyle ağlama ağlama

Bu Benim Kalbimi Kırar Beni aramazsan beni sormazsan Yanına alıp bana sarılmazsan Sevgilim bu benim kalbimi kırar *** Beni aramazsan beni sormazsan Yanına alıp bana sarılmazsan Sevgilim bu benim kalbimi kırar *** Rüyalarımda var Ama kollarımda yoksa Deli gibi ahh ağlıyorsan Nasıl olur inanmam Sen bir başkasıyla Yüreğimi ahh yaralar *** Sevgilim bu benim Kalbimi kırar

İhanetin Oyunu Nerden geldi ki ihanetim oyununa Nasıl düştük bu gecenin cehennemin koynuna Her geçen biraz daha karışıyor yaralıyor Ah edişler iç çekişler yüzün neden hiç gülmüyor *** Okey okey okey okey *** Seni yaşamak isterdim isterdim Ben daha ne güzel günler vardı vazgeçtik Seni yine de beklerdim beklerdim ben Nasıl istersen öyle olsun sevgilim *** Okey okey okey okey *** Yorgunum bak ateşim var yalvarsam gitmesen Razıydım ben ikimizi aynı aşkla yine sevsen *** Okey okey okey okey *** Seni yaşamak isterdim isterdim Ben daha ne güzel günler vardı vazgeçtik Seni yine de beklerdim beklerdim ben Nasıl istersen öyle olsun sevgilim

Cennet Cennetin o parlak rengine bir gölge düştü ah benim gölgem Sardığım ateşli vücutlar ardında kaybolur iz vermeden Buldun mu sen cenneti verdin mi kendini bana koştun mu sen kollarıma Sordun mu sen cenneti geldin mi sol yangına koştun mu sen kollarıma *** Zar tutar ah talih zar tutar koşsam ne fark eder yürüsem ne Hazır mısın benimle uçmaya yüksekler tükendi alçalmaya Buldun mu sen cenneti verdin mi kendini bana koştun mu sen kollarıma Sordun mu sen cenneti geldin mi sol yangına koştun mu sen kollarıma *** Ahhhhh *** Cennetin o parlak rengin bir gölge düştü ah benim gölgem Sardığım ateşli vücutlar ardından kaybolur iz vermeden Buldun mu sen cenneti verdin mi kendini bana koştun mu sen kollarıma Sordun mu sen cenneti geldin mi sol yangına koştun mu sen kollarıma

Kendine Ağla Senide aşk yakar acıyla tanışınca yüzümü gözlerimi bu son anı hatırla Bu acı tarifsiz gittikçe büyüyor zehrin boşaldıkça kalbim alışıyor *** Sevgilim bu sözde ölü artık bende ayrılık var Bitti artık bitti artık *** Kendine ağla belki aşkı böyle anlarsın Kendine ağla aslında sen zavallısın Kendine ağla bu yarayı açamazsın Az gelirsin şimdi bana *** Ben öksüzüm veda etmeyi bilmem Gülerken incitiyorsun katil masum yüzün *** Sevgilim bu sözde ölü artık bende ayrılık var Bitti artık bitti artık *** Kendine ağla belki aşkı böyle anlarsın Kendine ağla aslında sen zavallısın Kendine ağla bu yarayı açamazsın Az gelirsin şimdi bana