Oya & Bora

-
Kaşlar gözler oynar sevmenin derdinde
Belli belli muradın, belli belli de
Kelli felli selamın hayli hâlli de
***
Gözlerin belli eder, sözlerin belli eder?
Belli belli muradın, "Gel bi', gel bi'" der
"Gel girelim" der "günaha, Allah affeder"
***
Şarkılar mırıldar, bir yolunu kollar
Belli belli muradın, belli belli de
Senli benli kelamın, gelli gelli de
***
Gözlerin belli eder, sözlerin belli eder
Belli belli muradın, "Gel bi', gel bi'" der
"Gel girelim" der "günaha, Allah affeder"
***
Kaşlar gözler oynar sevmenin derdinde
Belli belli muradın, belli belli de
Kelli felli selamın hayli hâlli de
***
Şarkılar mırıldar, bir yolunu kollar
Belli belli muradın, belli belli de
Senli benli kelamın, gelli gelli de
***
Gözlerin belli eder, sözlerin belli eder
Belli belli muradın, "Gel bi', gel bi'" der
"Gel girelim" der "günaha, Allah affeder"
***
Ellere dillere gel
Sözlere gözlere gel
Özletmeden, bekletmeden aç kapıyı
Üzmeden gönlümü al içeri sultanım
***
Ellere dillere gel
Sözlere gözlere gel
Özletmeden, bekletmeden aç kapıyı
Üzmeden gönlümü al içeri sultanım
***
Ellere dillere gel
Sözlere gözlere gel
Özletmeden, bekletmeden aç kapıyı
Üzmeden gönlümü al içeri sultanım
***
Kaşlar gözler oynar sevmenin derdinde
Belli belli muradın, belli belli de
Kelli felli selamın hayli hâlli de
***
Şarkılar mırıldar, bir yolunu kollar
Belli belli muradın, belli belli de
Senli benli kelamın, gelli gelli de
***
Gözlerin belli eder, sözlerin belli eder
Belli belli muradın, "Gel bi', gel bi'" der
"Gel girelim" der "günaha, Allah affeder"
***
Gözlerin belli eder, sözlerin belli eder
Belli belli muradın, "Gel bi', gel bi'" der
"Gel girelim" der "günaha, Allah affeder"
-
Aşkımın önünde kimse duramaz
Kafayı taktım sana, bana gül biraz
Gözlerim gözüne çarpıldığında
Eridi kalbim, o an bağlandım sana
***
Ne yer ne içersin, kimlerle gezersin
Meraklıyım, hayır dersen
Beni çok üzersin, eyvah
***
Kalk gidelim de saraylı
Bak dikiz aynam kalaylı
Gel bir gel bir gel koynuma
Minderi kendinden yaylı
***
Kalk gidelim de saraylı
Bak dikiz aynam kalaylı
Gel bir gel bir gel koynuma
Minderi kendinden yaylı
***
Kalk gidelim de saraylı
Bak dikiz aynam kalaylı
Gel bir gel bir gel koynuma
Minderi kendinden yaylı
***
Kalk gidelim de saraylı
Bak dikiz aynam kalaylı
Gel bir gel bir gel koynuma
Minderi kendinden yaylı
***
Yangına gelirim, işaretin yeter
Sensiz bir an bile bana ölümden beter
Böyle yeminleri sen iyi bilirsin
Yine de hoş sözlere hep yenilirsin
***
Kollarım da mısın, hep yanımda mısın
Meraklıyım, hayır dersen
Beni çok yakarsın, eyvah
***
Kollarım da mısın, hep yanımda mısın
Meraklıyım, hayır dersen
Beni çok yakarsın, eyvah
***
Kalk gidelim de saraylı
Bak dikiz aynam kalaylı
Gel bir gel bir gel bir gel koynuma
Minderi kendinden yaylı
***
Kalk gidelim de saraylı
Bak dikiz aynam kalaylı
Gel bir gel bir gel koynuma
Minderi kendinden yaylı
***
Kalk gidelim de saraylı
Bak dikiz aynam kalaylı
Gel bir gel bir gel koynuma
Minderi kendinden yaylı
***
Kalk gidelim de saraylı
Bak dikiz aynam kalaylı
Gel bir gel bir gel koynuma
Minderi kendinden yaylı
-
Yaay yayya yayyayya
***
Yandım senin yalan aşkından bahsetme bana başkalarından
Gönlüm geçmiyor kara sevdandan
Dolanmayalım meşk ağında
Gel anlaşalım aşk pazarında
***
Yarısı senin oooooooo
Yarısı benim oooooooo
Yarsı peşin oooooooo
Gerisi meşin oooooooo
***
Yaay yayya yayyayya
***
Dert saati yarını çaldı
Seni elimden başkası aldı bütün aşklar san mı kaldı
Harcanmayalım zevk yolunda
Gel anlaşalım aşk pazarında
***
Yarısı senin oooooooo
Yarısı benim oooooooo
Yarsı peşin oooooooo
Gerisi meşin oooooooo
***
Bıktım yalan aşk oyunlarından
Usandım aşk derdiyle yanmaktan
Olurunu söyle en sonunda
Gel anlaşalım aşk pazarında
***
Yarısı senin oooooooo
Yarısı benim oooooooo
Yarısı peşin oooooooo
Gerisi meşin oooooooo
***
Yaay yayya yayyayya
-
-
Hasretin 5'i 17 geçiyor
Ortada yoksun.
Gözden kayboluşların birisi mi bu yine.
Anlamam niye kendini bu kadar özletiyorsun?
Yoksa bu darılmalar sana yaradı mı ne?
***
Gel vefasız , gel hayırsız
Gelde aşkı yad edelim
Ben günahkâr , sen tamahkâr
Halimiz bu şükredelim
***
Gel vefasız , gel hayırsız
Gel bu zevke meyledelim
Ben umarsız , sen ayıpsız
Halimiz bu şükredelim
***
Katlanışların en zoru
Sabaha sensiz uyanmak
Gel sev yine her gece
Beni delicesine
***
Ayrılık beni derbeder ediyor
Gizlemek çok zor
Bir bir dokunuşların
Beni ele veriyor
***
Yetmedi bu cefa
Sürmedin mi sefa
Hasretleri yakta gel
Aşk ile yanıma
-
Yine sonbahar geldi
Yıl geçti mi üstünden?
Cesaretin mi yoksa kaybolan?
İçimde yıkılırken mevsimler
***
Son dans mı beklenen?
Hesaplanmış adımları
Aşkın bataklığında kayboldum
Ardımda kalan yalnızlıklardı
***
Bu sence geç kalmış bir şarkı mı?
Bizler gibi
Bu sırrı hep saklar mı Tango İstanbul?
***
Çıkmaz bir yol kalan
Çoktan adımlar bitmiş
Şansımı en başından kaybettim
Dansa ayak uydurmam imkânsız
***
Dudaklarımda sen
Sevişmiyorduk aslında, ha-hah-ha
Tutkularımızla tükeniyorduk
Tutsak bedenlerimiz boşlukta
***
Bu sence hiç olmamış bir aşk mı?
Başlanmamış
Sonu daha ilk adımda Tango İstanbul
***
Bu sence geç kalmış bir şarkı mı?
Bizler gibi
Sonu daha ilk adımda Tango İstanbul, ha-hah-ha-ha
-
Cümle alem duydu duymadın gönlümün ilk yangınını
Her gören halime acıdı sen oralı bile olmadın.
Okyanuslar yandı yakmadın
Bir küçük sevda ateşi
Hiç mi sevdalı bakmadın hiç mi görmedin güneşi
***
Sular seller gibi aşığım
Benim yerim senin yanın aşığım
***
Gönül kaçanı kovalar peşine düştüm yar
Gönül kaçanı kovalar peşine düştüm yar.
-
Aşk ile tutsak bir ateş yaktım
Gizli bir öpüşün ardına saklı
Kavgalar artık dayanılmazdır
Aşk mı zalim,ben mi zalim,hangimiz haklı
***
Kıskanır seni,kıskanır elim,kıskanır yaban ellerden
Kıskanır seni,kıskanır dilim,kıskanır acı dillerden
***
Sen yanımdayken sensizlik korkusu
İflah olmaz karşı konmaz bir hüzün uykusu
Geçmiyor vallah,geçmiyor billah
***
Kıskanır seni,kıskanır elim,kıskanır yaban ellerden
Kıskanır seni,kıskanır dilim,kıskanır acı dillerden
***
Hiç mi batmaz bu ihtiras güneşi
Hiç mi sönmez bu öfkenin ateşi
Aşk ve nefret, hem de yan yana ayrılmaz iki dost
***
Kıskanır seni, kıskanır elim, kıskanır yaban ellerden
Kıskanır seni, kıskanır dilim, kıskanır acı dillerden
***
Kıskanır seni, kıskanır elim, kıskanır yaban ellerden
Kıskanır seni, kıskanır dilim, kıskanır acı dillerden.
-
Ah, gecelerin
Yıldızısın
Aklımdasın, ah
***
Akşamları
Suretine takılır aklım
Uyku tutmaz
Pek masum yüzlü
Görünürsün gözlerime
Ah yaramaz
***
Sığmazdım ben yerlere göklere eskiden
Bir bakışla tutsak ettin beni oysa sen
Okşanmalar istersin, öpüşlerde boğulmak
Günahı boynuna
***
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
***
Sevinçlerin, kederlerin
Şarkısını söyle bana
Kopsun fırtına
Bize gelir dalgaları
Nasıl olsa
***
Yüreğim yandı, kavruldu kötü günlerde
En sonunda her şey yola girdi sevginle
Daha fazla bekleme, imkânsız isteme
İyi böyle
***
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
***
Neyi neyle, iyi böyle
Neyi neyle, iyi böyle
Neyi neyle, iyi böyle
Neyi neyle, iyi böyle
***
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
***
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)
-
Gecelerim uykusuz, uyanır solgun sabahlara
Karanlıktan korkmam hiç, dostumdur
Nadir uykularımda içimi acıtan biri
Sanki gerçekmiş gibi sarar beni
Gözlerindeki hüzün yüzlerce, binlerce
Yakar, öldürür beni
***
Uyumak mı uyanmak mı bilemem
Oynarım ölümle
***
Çocukken bebeklerim olmadı ne de bisikletim
Gelecek için renkli düşlerim
Hep uzak oldu bana sevinçli zamanlar
Bayramları sevmem, hiç yaşamadım
Kirazlı şapkalardan hep uzaktım, yabancıydım gülen insanlara
Sokaklar, kediler dostumdur ve sahipsiz köpekler
***
Şarkı söylerler bana gecenin ıssızlığında
Bilirim ne acıklı, ne yalnızdır onlar da
Gözlerindeki hüzün yüzlerce, binlerce
Yakar, öldürür beni
***
N'olur uyandır beni, "Her şey bir kâbustu" de
"Hepsi kötü bir rüyaydı, uyandın artık", de
Gözlerindeki hüzün yüzlerce, binlerce
Yakar, öldürür beni
***
Uyumak mı uyanmak mı bilemem
Oynarım ölümle
Uyumak mı uyanmak mı bilemem
Oynarım ölümle
Uyumak mı uyanmak mı bilemem
Oynarım ölümle
-
-
Sevdiklerimizin ve seveceklerimizin adları
Ta başından yazılmıştır kalbimize
Ve onları bulana dek savaşırız
Bu karmaşık tutkular çemberinde
Seni ilk kez görüyorum ama
Sanki bi' yerlerden hatırlıyorum
***
Parlak bir ateşten çok sonra
Arda kalan küller olsak da
Her an ölmek için yaşasak
Kıyısında sarp bir uçurumun
Uçmaya hazırım inan seninle
***
Zincirledin beni sevdama
Aşk lanet yağdırsa vız gelir
Acılara, yoksulluğa tutsak
Yeter ki benim olmayı dile
Ben savaşırım senin yerine
***
Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara
Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara
Bir tek ihanetin gölgesi düşemez
Yaralarımı saran el girse de kanıma
Her şeye hazırım seninle
***
Hiç hem de hiç umrumda değil
Bir yarın var mı bizler için?
Yarım kalmış bir şarkı olalım
Kollarımdasın, benimlesin ya
Gel de yok olalım şu an seninle
***
Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara
Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara
Bir tek ihanetin gölgesi düşemez
Yaralarımı saran el girse de kanıma
Her şeye hazırım seninle
***
Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara
Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara
Bir tek ihanetin gölgesi düşemez
Yaralarımı saran el girse de kanıma
Her şeye hazırım seninle