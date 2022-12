Oya & Bora

Aşkımın önünde kimse duramaz Kafayı taktım sana, bana gül biraz Gözlerim gözüne çarpıldığında Eridi kalbim, o an bağlandım sana *** Ne yer ne içersin, kimlerle gezersin Meraklıyım, hayır dersen Beni çok üzersin, eyvah *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Yangına gelirim, işaretin yeter Sensiz bir an bile bana ölümden beter Böyle yeminleri sen iyi bilirsin Yine de hoş sözlere hep yenilirsin *** Kollarım da mısın, hep yanımda mısın Meraklıyım, hayır dersen Beni çok yakarsın, eyvah *** Kollarım da mısın, hep yanımda mısın Meraklıyım, hayır dersen Beni çok yakarsın, eyvah *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı

Sevdiklerimizin ve seveceklerimizin adları Ta başından yazılmıştır kalbimize Ve onları bulana dek savaşırız Bu karmaşık tutkular çemberinde Seni ilk kez görüyorum ama Sanki bi' yerlerden hatırlıyorum *** Parlak bir ateşten çok sonra Arda kalan küller olsak da Her an ölmek için yaşasak Kıyısında sarp bir uçurumun Uçmaya hazırım inan seninle *** Zincirledin beni sevdama Aşk lanet yağdırsa vız gelir Acılara, yoksulluğa tutsak Yeter ki benim olmayı dile Ben savaşırım senin yerine *** Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara Bir tek ihanetin gölgesi düşemez Yaralarımı saran el girse de kanıma Her şeye hazırım seninle *** Hiç hem de hiç umrumda değil Bir yarın var mı bizler için? Yarım kalmış bir şarkı olalım Kollarımdasın, benimlesin ya Gel de yok olalım şu an seninle *** Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara Bir tek ihanetin gölgesi düşemez Yaralarımı saran el girse de kanıma Her şeye hazırım seninle *** Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara Bir tek ihanetin gölgesi düşemez Yaralarımı saran el girse de kanıma Her şeye hazırım seninle