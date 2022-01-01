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7/24 Dinle Aşk İhanet Vs...

Aşk İhanet Vs... Şarkı Sözleri

Oya & Bora Aşk İhanet Vs... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oya & Bora Aşk İhanet Vs... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk İhanet Vs... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oya & Bora

Oya & Bora

Aşk İhanet Vs...

  • Böyle Ağlama

  • Ölene Kadar

  • Yalancı Sevgilim

  • Veda Çeker Kürekleri

  • Bu Benim Kalbimi Kırar

  • İhanetin Oyunu

  • Bana Bir Masal Anlat Baba

  • Cennet

  • Kendine Ağla

  • Bugün Bir Yara Aldım

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