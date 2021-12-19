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7/24 Dinle Oya & Bora

Oya & Bora

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01

Sevme Zamanı

Oya & Bora 04:09
02

Seni Bana Yazmışlar

Oya & Bora 03:18
03

Miskin

Oya & Bora 03:44

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