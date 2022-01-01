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7/24 Dinle Seni Bana Yazmışlar

Seni Bana Yazmışlar Şarkı Sözleri

Oya & Bora Seni Bana Yazmışlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oya & Bora Seni Bana Yazmışlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Bana Yazmışlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oya & Bora

Oya & Bora

Seni Bana Yazmışlar

  • Gurbette

  • Miskin

  • Sevme Zamanı

  • Ah Yabanım Benim

  • Ara Beni

  • Ayrılık Zamanı

  • Aşk Yarınsız

  • Aşka Feda

  • Bugün Baharsa

  • Seni Bana Yazmışlar

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