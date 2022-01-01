Oya & Bora

-
Ta nerelerden kalktık geldik
Gönlümüzü bıraktık
Memleketi gurbet yaptık
Gurbeti memleket
***
Ne içerdeyiz, ne dışarda
Gurbetteyiz ah, ah
***
Haydi sar tütünü, yak cigarayı
Bu akşam burayı şarkılamalı
Kim bilir aklında hangi sevdalı
Boş yürekleri kurşunlamalı
***
Hasret içeriz, yarasın diye
Aklımız hep orda
Sevgiliyi mektup yaptık
Gözlerimiz yolda
***
Ne içerdeyiz, ne dışarda
Gurbetteyiz ah, ah
***
Haydi sar tütünü, yak cigarayı
Bu akşam burayı şarkılamalı
Kim bilir aklında hangi sevdalı
Boş yürekleri kurşunlamalı
***
Haydi sar tütünü, yak cigarayı
Bu akşam burayı şarkılamalı
Kim bilir aklında hangi sevdalı
Boş yürekleri kurşunlamalı
***
Haydi sar tütünü, yak cigarayı
Bu akşam burayı şarkılamalı
Kim bilir aklında hangi sevdalı
Boş yürekleri kurşunlamalı
***
Haydi sar tütünü, yak cigarayı
Bu akşam burayı şarkılamalı
Kim bilir aklında hangi sevdalı
Boş yürekleri kurşunlamalı
-
Hey bu horlayanlar kim
Yollara düşen bezgin
Gözlerinde anlamsız bakışlar
Sallanırlar servi gibi
Bir ileri bir geri
Doğduklarından beri böyle bu
***
Ah bu şarkılar
Ah bu masallar
Miskinleştik azar azar
***
Dünyadan daral geldi
Artıyor bu gafiller
Bir dikiş tutturmuşlar
Zor işe hiç gelmezler
***
Nasıl da becermişler
Bir yolunu bulmuşlar
Şu rehavet hapından
Herkese yutturmuşlar
***
Böyle gelmişiz
Böyle gitmez bu
Bizler miskiniz
En sevdiğimiz uyku
İçimiz uyku
Dışımız uyku
Gecemiz uyku
***
Hey bak karşıma geçtin
Bir iştahla esnedin
Miskinliğini bana bulaştırdın
Sallanırız servi gibi
Bir ileri üç geri
Doğduğumuzdan beri böyleyiz
***
Ah bu şarkılar
Ah bu ninniler
Miskinleştik birer birer
***
Dünyadan daral geldi
Artıyor bu gafiller
Bir dikiş tutturmuşlar
Zor işe hiç gelmezler
***
Nasıl da becermişler
Bir yolunu bulmuşlar
Şu rehavet hapından
Herkese yutturmuşlar
***
Böyle gelmişiz
Böyle gitmez bu
Bizler miskiniz
En sevdiğimiz uyku
İçimiz uyku
Dışımız uyku
Gecemiz uyku
***
Ah bu şarkılar
Ah bu masallar
Miskinleştik azar azar
***
Dünyadan daral geldi
Artıyor bu gafiller
Bir dikiş tutturmuşlar
Zor işe hiç gelmezler
***
Nasıl da becermişler
Bir yolunu bulmuşlar
Şu rehavet hapından
Herkese yutturmuşlar
***
Böyle gelmişiz
Böyle gitmez bu
Bizler miskiniz
En sevdiğimiz uyku
İçimiz uyku
Dışımız uyku
Gecemiz uyku
-
Al aşkım beni yanına, dalmışım sarhoşluğuna
Bir ömrü senle aşalım al uçur beni sonsuza
Kaybetmek varsa ne çıkar
Aşkta yer yok hiç korkuya
***
Öyle günler var ki baştan sonu gelmiş
Böyle istenmiş sen yaşamalısın
Ayrılık beter ölümden tanrı yazmasın
Aşkımı benden kimse ayırmasın
***
Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun
Aşık olduk yüreklendik, kader bizden yana dursun
Hasretliği çektirme Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın
Ne istersen al götür ama sevda bize, aşk bize kalsın
***
Al canım beni yanına sevgiye çoktan acıktım
Sen miydin kaderden yana işte ben de sana düştüm
Kaybetmek varsa ne çıkar, aşkta yer yok hiç korkuya
***
Öyle günler var ki baştan sonu gelmiş
Böyle istenmiş sen yaşamalısın
Ayrılık beter ölümden tanrı yazmasın
Aşkımı benden kimse ayırmasın
***
Biz dünyayı çok sevdik, ölüm bizden uzak olsun
Aşık olduk yüreklendik, kader bizden yana dursun
Hasretliği çektirme Tanrım, gözümüz yollarda kalmasın
Ne istersen al götür ama sevda bize, aşk bize kalsın
-
Ah yabanım benim, yaban bakışlım
Dağınık saçlım, isyankârım
Akşamdan kalmış sarhoşluğum
Kara sevdaya tutulduğum
***
Ah yabanım benim
***
Ah yabanım benim, şarkım, segâhım
İstanbul yüzlüm, günahkârım
Boz mavi günler paylaştığım
Hayat kadar çok alıştığım
***
Ah yabanım benim
***
Kar yarası gibi yüzüm acır bak
Günahım varsa tövbekârım
Karmaşıklığına bulaştığım
Ölüm kadar çok alıştığım
***
Ah yabanım benim
-
Biz senle ne geceler yaşadık
Fırtınalar koptu gövdemizde
Derken bıçak gibi kesip gittin
Ben sormadım sen söylemedin
***
Senden sonra da oldu aşklarım
Ama inan yok hiç eski tadım
Neden bıçak gibi kesip gittin?
Ben sormadım sen söylemedin
***
Ara beni her canın istediğinde
Çılgın şeyler aklına geldiğinde
Bulursun aynı aşkı bende
Ara beni fazla bekletme
***
Ara beni, öptüm seni seni
Çok özledim, deli gibi
Ara beni, öptüm seni seni
Çok özledim, deli gibi
***
Biz senle ne geceler yaşadık
Fırtınalar koptu gövdemizde
Derken bıçak gibi kesip gittin
Ben sormadım sen söylemedin
***
Senden sonra da oldu aşklarım
Ama inan yok hiç eski tadım
Neden bıçak gibi kesip gittin?
Ben sormadım sen söylemedin
***
Ara beni her canın istediğinde
Çılgın şeyler aklına geldiğinde
Bulursun aynı aşkı bende
Ara beni fazla bekletme
***
Ara beni, öptüm seni seni
Çok özledim, deli gibi
Ara beni, öptüm seni seni
Çok özledim, deli gibi
***
Ara beni, öptüm seni seni
Çok özledim, deli gibi
Ara beni, öptüm seni seni
Çok özledim, deli gibi
***
Ara beni, öptüm seni seni
Çok özledim, deli gibi
Ara beni
-
Sen soğuk kış güneşine bakarken
Çöl ateşi yakacak beni
Mesafelere dolanacak iklimler
Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar
Başka nefesler
Ama hep uykusuz geceler
***
Bir yaban gül dikeniyle kan oturdu ellerime
Kötü şeyler olacakmış öyle bir his içimde
***
Ellerinle saklama terk eden gözlerini
Önce gözler bırakırmış sevgilinin ellerini
***
Geldi geldi vakti geldi
Geldi kondu dudağına
Pek yakıştı hırçınlığına
Bekletme beni söyle
***
Ayrılık ne zaman
Ayrılık ne zaman
Ayrılık ne zaman
Söyle söyle ah ayrılık ne zaman
Söyle söyle ayrılık ne zaman
***
Ölüm bile yıkamazdı
Böyle bildik sevgimizi
Çöl kumundan bir kaleymiş
Dokununca yıkılıverdi
***
Geldi geldi vakti geldi
Geldi kondu dudağına
Pek yakıştı hırçınlığına
Bekletme beni söyle
***
Ayrılık ne zaman
Ayrılık ne zaman
Ayrılık ne zaman
Söyle söyle ah ayrılık ne zaman
***
Ayrılık ne zaman
Ayrılık ne zaman
Söyle söyle ah ayrılık ne zaman
Söyle söyle ayrılık ne zaman
***
Ayrılık ne zaman
Ayrılık ne zaman
Söyle söyle ah ayrılık ne zaman
Söyle söyle ayrılık ne zaman
***
Ayrılık ne zaman
Bir kibrit alevi seni tutuşturuyor
Öyle deli bir sıcak ki her şeyi yakıyor
Söyle söyle ah ayrılık ne zaman
Söyle söyle ayrılık ne zaman
-
Sevimli bir masal biter ya aniden
İşte aşk da aynı böyle tükenir birden
Sert bir fırtınayla batan gemi gibi
Tepetaklak olur gider hayallerin
***
Daha da çok sevmek isterken
Ellerinden kurtulur gider
Aşk yarınsız, hiç bilinmez
Kalp kimi ister
***
Aşk yarınsız, biter zamansız
Ve sen yine yalnız
Aşk yarınsız, geçer apansız
Aşktır en hayırsız
***
Aşk yarınsız, biter zamansız
Ve sen yine yalnız
Aşk yarınsız, geçer apansız
Aşktır en hayırsız
***
Bir anda bulutlar sarar gökyüzünü
İşte aşk da aynı böyle bastırır birden
***
Başıboş bir serseri gibi
Kaçamazsın, o bulur seni
Aşk yarınsız, aşksızlık da
Hiç bilinmez ki
***
Aşk yarınsız, gelir zamansız
Ve sen hazırlıksız
Aşk yarınsız, yakar apansız
Aşktır en tutarsız
***
Aşk yarınsız, biter zamansız
Ve sen yine yalnız
Aşk yarınsız, geçer apansız
Aşktır en hayırsız
***
Aşk yarınsız, biter zamansız
Ve sen yine yalnız
Aşk yarınsız, geçer apansız
Aşktır en hayırsız
-
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Kadınsız ya da erkeksiz
Yılan, kovuğunda yalnız
Hırçın sevişmelere uzak
Ve yüreği çamur yüklü
***
Güneşsiz ya da kadınsız
Çiçek saksıda sessiz
Yağmur düşleri uzak
Sen bensiz ben aşksız
***
Erkeksiz ya da kadınsız
Çöllerde korunaksız
Sayıklanır bilinçsiz
En mahrem kehanetler
***
Kalpte sefaletler
Yangınlar, sürgünler
Gel korkuları kurban edelim
Yalnızlığa veda edelim
Aşka her şeyi feda edelim
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Erkeksiz ya da kadınsız
Öpüşsüz, dokunuşsuz
Tımarsız tapınaksız
Ben sensiz sen aşksız
***
Yalnız kalırsa bir gün
Kalpte sefaletler
Yangınlar, sürgünler
Gel korkuları kurban edelim
Yalnızlığa veda edelim
Aşka her şeyi feda edelim
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
***
Gel aşka feda et her şeyi
Yaşa benim gibi sevgiyi
Tutsak olmuşuz gövdemizde
Kır zincirleri haydi
-
Bugün baharsa seviş benimle
Kış uykusundan uyanmalı yüreğim
Güneş doğarken seviş benimle
Bulutlar yağsın şaşırıp ikimize
***
Korkma yağmurdan
Bak, sırılsıklamım
Baştan çıkmış bir gölgeyim
***
İnsin perde perde saçların
Sen son yalnızlıksın, gel
Aşkla yok olurmuş korkular
Bugün baharsa seviş benimle
***
Kaçıncı yaş bu?
Daha çocuksun
Olsun, bahar bu...
Seni de yeşertiyor
***
Korkma rüzgârdan
Ben de üşüyorum
Sarıl bana, ısınırsın
***
Yansın dalga dalga ruhumuz
Yoldan çıkmışım, gel
Aşkla canlanırmış her bahar
Bugün baharsa seviş benimle
-
Şşşt
Kalemi kağıdı hazırla
Beni anlatacaksın
***
Bir şarkı yeter bana
Ya da aşkın ateş dansı
En sıcak iklimlerden
Estirmiştik bu romansı
***
Kim çözer bu deli kördüğümü?
Bir tutam küle döndüğümü
Ellerin bana dokunmazsa
Kim bilir benim yandığımı?
***
Hiç anlamaz mısın yâr?
Seni bana yazmışlar
***
Kime sorsan söyler beni
Kırık kalpler sokağında
Bir görsen hatırlarsın
Senden bir iz dudağımda
***
Kim çözer bu deli kördüğümü?
Bir tutam küle döndüğümü
Ellerin bana dokunmazsa
Kim bilir benim yandığımı?
***
Hiç anlamaz mısın yâr?
Seni bana yazmışlar
***
Bir şarkı yeter bana
Ya da aşkın ateş dansı
En sıcak iklimlerden
Estirmiştik bu romansı
Sen aşkın ateş dansı
***
Hiç anlamaz mısın yâr?
Seni bana yazmışlar
***
Hiç anlamaz mısın yâr?
Seni bana yazmışlar
***
Hiç anlamaz mısın yâr?
Seni bana yazmışlar