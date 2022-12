Oya & Bora

Sevdiklerimizin ve seveceklerimizin adları Ta başından yazılmıştır kalbimize Ve onları bulana dek savaşırız Bu karmaşık tutkular çemberinde Seni ilk kez görüyorum ama Sanki bi' yerlerden hatırlıyorum *** Parlak bir ateşten çok sonra Arda kalan küller olsak da Her an ölmek için yaşasak Kıyısında sarp bir uçurumun Uçmaya hazırım inan seninle *** Zincirledin beni sevdama Aşk lanet yağdırsa vız gelir Acılara, yoksulluğa tutsak Yeter ki benim olmayı dile Ben savaşırım senin yerine *** Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara Bir tek ihanetin gölgesi düşemez Yaralarımı saran el girse de kanıma Her şeye hazırım seninle *** Hiç hem de hiç umrumda değil Bir yarın var mı bizler için? Yarım kalmış bir şarkı olalım Kollarımdasın, benimlesin ya Gel de yok olalım şu an seninle *** Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara Bir tek ihanetin gölgesi düşemez Yaralarımı saran el girse de kanıma Her şeye hazırım seninle *** Yorgun kanatlar açılsa yeni yolculuklara Uçmak ne güzel, tutunabilmek bulutlara Bir tek ihanetin gölgesi düşemez Yaralarımı saran el girse de kanıma Her şeye hazırım seninle