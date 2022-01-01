Aşk İhanet Vs... Şarkı Sözleri
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Oya & Bora
Aşk İhanet Vs...
-
Senide aşk yakar acıyla tanışınca yüzümü gözlerimi bu son anı hatırla
Bu acı tarifsiz gittikçe büyüyor zehrin boşaldıkça kalbim alışıyor
***
Sevgilim bu sözde ölü artık bende ayrılık var
Bitti artık bitti artık
***
Kendine ağla belki aşkı böyle anlarsın
Kendine ağla aslında sen zavallısın
Kendine ağla bu yarayı açamazsın
Az gelirsin şimdi bana
***
Ben öksüzüm veda etmeyi bilmem
Gülerken incitiyorsun katil masum yüzün
***
Sevgilim bu sözde ölü artık bende ayrılık var
Bitti artık bitti artık
***
Kendine ağla belki aşkı böyle anlarsın
Kendine ağla aslında sen zavallısın
Kendine ağla bu yarayı açamazsın
Az gelirsin şimdi bana
-
Hey, mutlu günler ikinize
Ben bur'da aşka içiyorum
O belki benden daha güzel ama
Ben daha iyi sevişiyorum
***
Hey, lanet olsun gecenize
Nasıl da istekle soyunuyorsun
Beynin beni kolay silemiyor
Derken ismimi fısıldıyorsun
***
Benim suçum neydi?
***
Hani ölene kadar sevecektik?
Daha ölmedik, aşkım
Hani ölene kadar söz vermiştik?
Hani hep benim olacaktın?
***
Hey, mutlu günler ikinize
Ben aşktan nefret ediyorum
Sensiz bu gecenin sabahına
Unutmuş uyanmak istiyorum
***
Benim suçum neydi?
***
Hani ölene kadar sevecektik?
Daha ölmedik, aşkım
Hani ölene kadar söz vermiştik?
Hani hep benim olacaktın?
***
Hani ölene kadar sevecektik?
Daha ölmedik, aşkım
Hani ölene kadar söz vermiştik?
Hani hep benim olacaktın?
***
Hani ölene kadar sevecektik?
Daha ölmedik, aşkım
Hani ölene kadar söz vermiştik?
Hani hep benim olacaktın?
-
Sen ellerin olma senin ol
Bırakıp da giderken benim ol
Sen kimsenin olma senin ol
Beni terk ederken benim ol
***
Seni seviyorum
***
Yalan da olsun söyle söyle
Sevgilim de özledim de
İnanmasan da söyle söyle
Sensiz aşkı hiç tatmadım de
***
Gel yeter ki sen benim ol
Ne fark eder yalan olsa
Gel yalancı sevgilim ol
Şu yalancı dünyada
***
Sen ellerin olma senin ol
Bırakıp da giderken benim ol
Sen kimsenin olma senin ol
Beni terk ederken benim ol
***
Seni seviyorum
***
Yalan da olsun söyle söyle
Sevgilim de özledim de
İnanmasan da söyle söyle
Sensiz aşkı hiç tatmadım de
***
Gel yeter ki sen benim ol
Ne fark eder yalan olsa
Gel yalancı sevgilim ol
Şu yalancı dünyada
***
Benim ol gel bu sallanışlarda
Benim ol gel bu okyanuslarda
Hadi durdur beni kolay değil
Bu son gece bile bizim olabilir
***
Bütün sırlarımı öğrendin
Beni mahvettin bu yalvarışlarda
Hadi öldür beni kolay değil bana vız gelir
***
Gel yeter ki sen benim ol
Ne fark eder yalan olsa
Gel yalancı sevgilim ol
Şu yalancı dünyada
***
Gel yeter ki sen benim ol
Ne fark eder yalan olsa
Gel yalancı sevgilim ol
Şu yalancı dünyada
-
Geceler vagon vagon yapayalnız hem buz gibi
Sarıyor bedenimi ah üşüyorum sensiz
***
İnan inan inan bu hasret var gücümle
Ah yağmur gözlerimde olmaz ki yapamam ki sensiz
***
Son yolcuyum denizler yelkenim açılmıyor dalgalar
Ayrılıklar içinde ağlıyorum elveda
***
Son yolcuyum denizler yelkenim açılmıyor dalgalar
Ayrılıklar var içinde boğuluyorum elveda
***
Geceler vagon vagon yapayalnız hem buz gibi
Sarıyor bedenimi ah üşüyorum sensiz
***
İnan inan inan bu hasret var gücümle
Ah yağmur gözlerimde olmaz ki yapamam ki sensiz
***
Son yolcuyum denizler yelkenim açılmıyor dalgalar
Ayrılıklar içinde ağlıyorum elveda
***
Son yolcuyum denizler yelkenim açılmıyor dalgalar
Ayrılıklar var içinde boğuluyorum elveda
-
Seviştin ya sevgilim bunu da yaptın bana
Mutlu uyandın mı başka bir yatakta
Aşkı başlatsana yanlış anlatmışlar
***
Böyle yapma sevgilim yalancı yaşlarda
Ağlama ağlama böyle ağlama ağlama
***
Bu gömlek senin ama kokusu yabancı
Boynundaki izler gecenin utancı
Aşkı başlatsana yanlış anlatmışlar
***
Böyle yapma sevgilim yalancı yaşlarda
Ağlama ağlama böyle ağlama ağlama
***
Böyle yapma sevgilim yalancı yaşlarda
Ağlama ağlama böyle ağlama ağlama
-
Beni aramazsan beni sormazsan
Yanına alıp bana sarılmazsan
Sevgilim bu benim kalbimi kırar
***
Beni aramazsan beni sormazsan
Yanına alıp bana sarılmazsan
Sevgilim bu benim kalbimi kırar
***
Rüyalarımda var
Ama kollarımda yoksa
Deli gibi ahh ağlıyorsan
Nasıl olur inanmam
Sen bir başkasıyla
Yüreğimi ahh yaralar
***
Sevgilim bu benim
Kalbimi kırar
-
Nerden geldi ki ihanetim oyununa
Nasıl düştük bu gecenin cehennemin koynuna
Her geçen biraz daha karışıyor yaralıyor
Ah edişler iç çekişler yüzün neden hiç gülmüyor
***
Okey okey okey okey
***
Seni yaşamak isterdim isterdim
Ben daha ne güzel günler vardı vazgeçtik
Seni yine de beklerdim beklerdim ben
Nasıl istersen öyle olsun sevgilim
***
Okey okey okey okey
***
Yorgunum bak ateşim var yalvarsam gitmesen
Razıydım ben ikimizi aynı aşkla yine sevsen
***
Okey okey okey okey
***
Seni yaşamak isterdim isterdim
Ben daha ne güzel günler vardı vazgeçtik
Seni yine de beklerdim beklerdim ben
Nasıl istersen öyle olsun sevgilim
-
Bana bir masal baba
İçinde bütün oyunlarım
Kurtla kuzu olsun
Şekerle bal
***
Baba bir masal anlar bana
İçinde denizle balıklar
Yağmurla kar olsun
Güneşle ay
***
Anlatırken tut elimi
Uykuya dalıp gitsem bile
Bırakıp gitme sakın beni
***
Bana bir masal anlat baba
İçinde tüm sevdiklerim
İçinde İstanbul olsun
-
Cennetin o parlak rengine bir gölge düştü ah benim gölgem
Sardığım ateşli vücutlar ardında kaybolur iz vermeden
Buldun mu sen cenneti verdin mi kendini bana koştun mu sen kollarıma
Sordun mu sen cenneti geldin mi sol yangına koştun mu sen kollarıma
***
Zar tutar ah talih zar tutar koşsam ne fark eder yürüsem ne
Hazır mısın benimle uçmaya yüksekler tükendi alçalmaya
Buldun mu sen cenneti verdin mi kendini bana koştun mu sen kollarıma
Sordun mu sen cenneti geldin mi sol yangına koştun mu sen kollarıma
***
Ahhhhh
***
Cennetin o parlak rengin bir gölge düştü ah benim gölgem
Sardığım ateşli vücutlar ardından kaybolur iz vermeden
Buldun mu sen cenneti verdin mi kendini bana koştun mu sen kollarıma
Sordun mu sen cenneti geldin mi sol yangına koştun mu sen kollarıma
-
Bugün bir yara aldım çocukluğum bitti
Yüzüme gözüme ulaştı benim boyumu aştı bu aşk
Uyusam unuturum acısını
***
Sevişenler didişenler koşuşanlar yan yana
İçene dolu dünyada hayatta kalmanın anlamını
Anladım unutarak acısını
***
Yine de güzel gündüz gece yine de güzel sensizken
Derine dalanlar kurtulmazlar vurgunsuz aşk olmaz ki
***
Gece sessizce ağlar benim içim dualar
Sevişirken açtık olsun biz yine mutluyduk
Bugün bir yara aldım çocukluğum bitti
Yüzüme gözüme bulaştı benim boyumu aştı bu aşk uyusam