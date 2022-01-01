Oya & Bora

Hey, mutlu günler ikinize Ben bur'da aşka içiyorum O belki benden daha güzel ama Ben daha iyi sevişiyorum *** Hey, lanet olsun gecenize Nasıl da istekle soyunuyorsun Beynin beni kolay silemiyor Derken ismimi fısıldıyorsun *** Benim suçum neydi? *** Hani ölene kadar sevecektik? Daha ölmedik, aşkım Hani ölene kadar söz vermiştik? Hani hep benim olacaktın? *** Hey, mutlu günler ikinize Ben aşktan nefret ediyorum Sensiz bu gecenin sabahına Unutmuş uyanmak istiyorum *** Benim suçum neydi? *** Hani ölene kadar sevecektik? Daha ölmedik, aşkım Hani ölene kadar söz vermiştik? Hani hep benim olacaktın? *** Hani ölene kadar sevecektik? Daha ölmedik, aşkım Hani ölene kadar söz vermiştik? Hani hep benim olacaktın? *** Hani ölene kadar sevecektik? Daha ölmedik, aşkım Hani ölene kadar söz vermiştik? Hani hep benim olacaktın?