Yine De Amin Şarkı Sözleri
Oya & Bora Yine De Amin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oya & Bora Yine De Amin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yine De Amin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Hey, mutlu günler ikinize
Ben bur'da aşka içiyorum
O belki benden daha güzel ama
Ben daha iyi sevişiyorum
***
Hey, lanet olsun gecenize
Nasıl da istekle soyunuyorsun
Beynin beni kolay silemiyor
Derken ismimi fısıldıyorsun
***
Benim suçum neydi?
***
Hani ölene kadar sevecektik?
Daha ölmedik, aşkım
Hani ölene kadar söz vermiştik?
Hani hep benim olacaktın?
***
Hey, mutlu günler ikinize
Ben aşktan nefret ediyorum
Sensiz bu gecenin sabahına
Unutmuş uyanmak istiyorum
***
Benim suçum neydi?
***
Hani ölene kadar sevecektik?
Daha ölmedik, aşkım
Hani ölene kadar söz vermiştik?
Hani hep benim olacaktın?
***
Hani ölene kadar sevecektik?
Daha ölmedik, aşkım
Hani ölene kadar söz vermiştik?
Hani hep benim olacaktın?
***
Hani ölene kadar sevecektik?
Daha ölmedik, aşkım
Hani ölene kadar söz vermiştik?
Hani hep benim olacaktın?
-
Zor buldum şehrin yolunu
Dura dura yaşattım kendimi
Ah nasıl bir kalp ağrısı
İnşallah bulunur çaresi
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
Kandırmacaymış meğer
***
Yarın olsun gün doğsun
Bu gece hayırlısıyla bitsin
Allah aşkına düşüncelerimin
Hepsi kiraya çıksın
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
***
Şöyle uzunca boylu
Yağız bi' delikanlı
Kara kaşlı, kara gözlü
Kalbi kendinden de esmer
Kandırmacaymış meğer
Kandırmacaymış meğer
***
Yarın olsun gün doğsun
Bu gece hayırlısıyla bitsin
Allah aşkına düşüncelerimin
Hepsi kiraya çıksın