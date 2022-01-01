Oya & Bora

Saraylı Aşkımın önünde kimse duramaz Kafayı taktım sana, bana gül biraz Gözlerim gözüne çarpıldığında Eridi kalbim, o an bağlandım sana *** Ne yer ne içersin, kimlerle gezersin Meraklıyım, hayır dersen Beni çok üzersin, eyvah *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Yangına gelirim, işaretin yeter Sensiz bir an bile bana ölümden beter Böyle yeminleri sen iyi bilirsin Yine de hoş sözlere hep yenilirsin *** Kollarım da mısın, hep yanımda mısın Meraklıyım, hayır dersen Beni çok yakarsın, eyvah *** Kollarım da mısın, hep yanımda mısın Meraklıyım, hayır dersen Beni çok yakarsın, eyvah *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı *** Kalk gidelim de saraylı Bak dikiz aynam kalaylı Gel bir gel bir gel koynuma Minderi kendinden yaylı

Yarısı Senin Yaay yayya yayyayya *** Yandım senin yalan aşkından bahsetme bana başkalarından Gönlüm geçmiyor kara sevdandan Dolanmayalım meşk ağında Gel anlaşalım aşk pazarında *** Yarısı senin oooooooo Yarısı benim oooooooo Yarsı peşin oooooooo Gerisi meşin oooooooo *** Yaay yayya yayyayya *** Dert saati yarını çaldı Seni elimden başkası aldı bütün aşklar san mı kaldı Harcanmayalım zevk yolunda Gel anlaşalım aşk pazarında *** Yarısı senin oooooooo Yarısı benim oooooooo Yarsı peşin oooooooo Gerisi meşin oooooooo *** Bıktım yalan aşk oyunlarından Usandım aşk derdiyle yanmaktan Olurunu söyle en sonunda Gel anlaşalım aşk pazarında *** Yarısı senin oooooooo Yarısı benim oooooooo Yarısı peşin oooooooo Gerisi meşin oooooooo *** Yaay yayya yayyayya

Gel Vefasız Hasretin 5'i 17 geçiyor Ortada yoksun. Gözden kayboluşların birisi mi bu yine. Anlamam niye kendini bu kadar özletiyorsun? Yoksa bu darılmalar sana yaradı mı ne? *** Gel vefasız , gel hayırsız Gelde aşkı yad edelim Ben günahkâr , sen tamahkâr Halimiz bu şükredelim *** Gel vefasız , gel hayırsız Gel bu zevke meyledelim Ben umarsız , sen ayıpsız Halimiz bu şükredelim *** Katlanışların en zoru Sabaha sensiz uyanmak Gel sev yine her gece Beni delicesine *** Ayrılık beni derbeder ediyor Gizlemek çok zor Bir bir dokunuşların Beni ele veriyor *** Yetmedi bu cefa Sürmedin mi sefa Hasretleri yakta gel Aşk ile yanıma

Belli Belli Kaşlar gözler oynar sevmenin derdinde Belli belli muradın, belli belli de Kelli felli selamın hayli hâlli de *** Gözlerin belli eder, sözlerin belli eder? Belli belli muradın, "Gel bi', gel bi'" der "Gel girelim" der "günaha, Allah affeder" *** Şarkılar mırıldar, bir yolunu kollar Belli belli muradın, belli belli de Senli benli kelamın, gelli gelli de *** Gözlerin belli eder, sözlerin belli eder Belli belli muradın, "Gel bi', gel bi'" der "Gel girelim" der "günaha, Allah affeder" *** Kaşlar gözler oynar sevmenin derdinde Belli belli muradın, belli belli de Kelli felli selamın hayli hâlli de *** Şarkılar mırıldar, bir yolunu kollar Belli belli muradın, belli belli de Senli benli kelamın, gelli gelli de *** Gözlerin belli eder, sözlerin belli eder Belli belli muradın, "Gel bi', gel bi'" der "Gel girelim" der "günaha, Allah affeder" *** Ellere dillere gel Sözlere gözlere gel Özletmeden, bekletmeden aç kapıyı Üzmeden gönlümü al içeri sultanım *** Ellere dillere gel Sözlere gözlere gel Özletmeden, bekletmeden aç kapıyı Üzmeden gönlümü al içeri sultanım *** Ellere dillere gel Sözlere gözlere gel Özletmeden, bekletmeden aç kapıyı Üzmeden gönlümü al içeri sultanım *** Kaşlar gözler oynar sevmenin derdinde Belli belli muradın, belli belli de Kelli felli selamın hayli hâlli de *** Şarkılar mırıldar, bir yolunu kollar Belli belli muradın, belli belli de Senli benli kelamın, gelli gelli de *** Gözlerin belli eder, sözlerin belli eder Belli belli muradın, "Gel bi', gel bi'" der "Gel girelim" der "günaha, Allah affeder" *** Gözlerin belli eder, sözlerin belli eder Belli belli muradın, "Gel bi', gel bi'" der "Gel girelim" der "günaha, Allah affeder"

Tango İstanbul Yine sonbahar geldi Yıl geçti mi üstünden? Cesaretin mi yoksa kaybolan? İçimde yıkılırken mevsimler *** Son dans mı beklenen? Hesaplanmış adımları Aşkın bataklığında kayboldum Ardımda kalan yalnızlıklardı *** Bu sence geç kalmış bir şarkı mı? Bizler gibi Bu sırrı hep saklar mı Tango İstanbul? *** Çıkmaz bir yol kalan Çoktan adımlar bitmiş Şansımı en başından kaybettim Dansa ayak uydurmam imkânsız *** Dudaklarımda sen Sevişmiyorduk aslında, ha-hah-ha Tutkularımızla tükeniyorduk Tutsak bedenlerimiz boşlukta *** Bu sence hiç olmamış bir aşk mı? Başlanmamış Sonu daha ilk adımda Tango İstanbul *** Bu sence geç kalmış bir şarkı mı? Bizler gibi Sonu daha ilk adımda Tango İstanbul, ha-hah-ha-ha

Gönül Kaçanı Kovalar Cümle alem duydu duymadın gönlümün ilk yangınını Her gören halime acıdı sen oralı bile olmadın. Okyanuslar yandı yakmadın Bir küçük sevda ateşi Hiç mi sevdalı bakmadın hiç mi görmedin güneşi *** Sular seller gibi aşığım Benim yerim senin yanın aşığım *** Gönül kaçanı kovalar peşine düştüm yar Gönül kaçanı kovalar peşine düştüm yar.

Kıskanır Seni Aşk ile tutsak bir ateş yaktım Gizli bir öpüşün ardına saklı Kavgalar artık dayanılmazdır Aşk mı zalim,ben mi zalim,hangimiz haklı *** Kıskanır seni,kıskanır elim,kıskanır yaban ellerden Kıskanır seni,kıskanır dilim,kıskanır acı dillerden *** Sen yanımdayken sensizlik korkusu İflah olmaz karşı konmaz bir hüzün uykusu Geçmiyor vallah,geçmiyor billah *** Kıskanır seni,kıskanır elim,kıskanır yaban ellerden Kıskanır seni,kıskanır dilim,kıskanır acı dillerden *** Hiç mi batmaz bu ihtiras güneşi Hiç mi sönmez bu öfkenin ateşi Aşk ve nefret, hem de yan yana ayrılmaz iki dost *** Kıskanır seni, kıskanır elim, kıskanır yaban ellerden Kıskanır seni, kıskanır dilim, kıskanır acı dillerden *** Kıskanır seni, kıskanır elim, kıskanır yaban ellerden Kıskanır seni, kıskanır dilim, kıskanır acı dillerden.

Neyi Neyle İyi Böyle Ah, gecelerin Yıldızısın Aklımdasın, ah *** Akşamları Suretine takılır aklım Uyku tutmaz Pek masum yüzlü Görünürsün gözlerime Ah yaramaz *** Sığmazdım ben yerlere göklere eskiden Bir bakışla tutsak ettin beni oysa sen Okşanmalar istersin, öpüşlerde boğulmak Günahı boynuna *** Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) *** Sevinçlerin, kederlerin Şarkısını söyle bana Kopsun fırtına Bize gelir dalgaları Nasıl olsa *** Yüreğim yandı, kavruldu kötü günlerde En sonunda her şey yola girdi sevginle Daha fazla bekleme, imkânsız isteme İyi böyle *** Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) *** Neyi neyle, iyi böyle Neyi neyle, iyi böyle Neyi neyle, iyi böyle Neyi neyle, iyi böyle *** Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) *** Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la) Neyi neyle, iyi böyle (u-la-la, u-la-la)

Kötü Çocuk Gecelerim uykusuz, uyanır solgun sabahlara Karanlıktan korkmam hiç, dostumdur Nadir uykularımda içimi acıtan biri Sanki gerçekmiş gibi sarar beni Gözlerindeki hüzün yüzlerce, binlerce Yakar, öldürür beni *** Uyumak mı uyanmak mı bilemem Oynarım ölümle *** Çocukken bebeklerim olmadı ne de bisikletim Gelecek için renkli düşlerim Hep uzak oldu bana sevinçli zamanlar Bayramları sevmem, hiç yaşamadım Kirazlı şapkalardan hep uzaktım, yabancıydım gülen insanlara Sokaklar, kediler dostumdur ve sahipsiz köpekler *** Şarkı söylerler bana gecenin ıssızlığında Bilirim ne acıklı, ne yalnızdır onlar da Gözlerindeki hüzün yüzlerce, binlerce Yakar, öldürür beni *** N'olur uyandır beni, "Her şey bir kâbustu" de "Hepsi kötü bir rüyaydı, uyandın artık", de Gözlerindeki hüzün yüzlerce, binlerce Yakar, öldürür beni *** Uyumak mı uyanmak mı bilemem Oynarım ölümle Uyumak mı uyanmak mı bilemem Oynarım ölümle Uyumak mı uyanmak mı bilemem Oynarım ölümle