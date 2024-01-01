Oya & Bora

Deniz üstü bir dolunay Gece hükümranlığa aday Üstümüz başımız pul olmuş canım Deli rüzgâr kimin umrunda Sevdikçe daha da güzelsin Dalgalar yosun saçlarında Bırak deniz üstümüze gelsin Yıkanırız sarhoşluğunda Masum görünen mesafeler Azalır bu aşkın etkisi Dudağına yapışan sözler canım Sevişmelerin habercisi Sevdikçe daha da güzelsin Yıldızlar yanar gözlerinde Aşk için şarkılar söylensin Tutuşalım namelerinde Sevdikçe daha güzelsin Sevildikçe en güzel Söyle bir tanem, söyle Bizim şarkımız mutlu biter Söyle bir tanem, söyle Bizim şarkımız mutlu biter Gökte öyle çok yıldız var ki Uykuya çağırır gözleri Hayal kurmanın zamanıdır canım Sessizliğe yum sözlerini Sevdikçe daha güzelsin Dalgalar yosun saçlarında Bırak deniz üstümüze gelsin Yıkanırız sarhoşluğunda Yıkanırız sarhoşluğunda