Sevdikçe Şarkı Sözleri
Oya & Bora Sevdikçe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oya & Bora Sevdikçe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevdikçe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Deniz üstü bir dolunay
Gece hükümranlığa aday
Üstümüz başımız pul olmuş canım
Deli rüzgâr kimin umrunda
Sevdikçe daha da güzelsin
Dalgalar yosun saçlarında
Bırak deniz üstümüze gelsin
Yıkanırız sarhoşluğunda
Masum görünen mesafeler
Azalır bu aşkın etkisi
Dudağına yapışan sözler canım
Sevişmelerin habercisi
Sevdikçe daha da güzelsin
Yıldızlar yanar gözlerinde
Aşk için şarkılar söylensin
Tutuşalım namelerinde
Sevdikçe daha güzelsin
Sevildikçe en güzel
Söyle bir tanem, söyle
Bizim şarkımız mutlu biter
Söyle bir tanem, söyle
Bizim şarkımız mutlu biter
Gökte öyle çok yıldız var ki
Uykuya çağırır gözleri
Hayal kurmanın zamanıdır canım
Sessizliğe yum sözlerini
Sevdikçe daha güzelsin
Dalgalar yosun saçlarında
Bırak deniz üstümüze gelsin
Yıkanırız sarhoşluğunda
Yıkanırız sarhoşluğunda