Hayat Bağları Şarkı Sözleri
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Oya Küçümen
Hayat Bağları
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benim annem yüz lisan bilir
yüzü de güzel
her bedende bir insan bilir
sözü de güzel
sözü de güzel özü de güzel
benim annem yüz lisan bilir
yüzü de güzel
***
benim annem yüz mevsim açar
yüzü de bahar
kan ağlasa gülücük saçar
sözü de bahar
sözü de bahar özü de bahar
benim annem yüz mevsim açar
yüzü de bahar
****
benim annem yüz can kuşanır
yüzü de melek
her biri bir ömür yaşanır
sözü de melek
sözü de melek özü de melek
benim annem yüz can kuşanır
yüzü de melek
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Hayat yaşanmaz ki tek başına
Sevdiklerin olmadan
İçten bir gülüş yeter sana
Neşene neşe katan
***
Ah dünya vah dünya
Neler ettin bize hiç sormadan dünya
Ah dünya vah dünya
Neler ettin hayatımın bağlarına
***
Hayat yaşanmaz ki bir başına
Sevenlerin olmadan
İçten bir yürek yeter
Sana acıları paylaşan
***
Ah dünya vah dünya
Neler ettin bize hiç sormadan dünya
Ah dünya vah dünya
Neler ettin hayatımın bağlarına
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