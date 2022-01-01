Öykü & Berk

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01
Evlerinin Önü Boyalı Direk
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Abdurrahman Kızılay
Besteci:
Abdurrahman Kızılay
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02
Kara Lahana
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Berk Gürman
Besteci:
Berk Gürman
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03
Leyla
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Berk Gürman
Besteci:
Berk Gürman
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04
Hayat
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Berk Gürman
Besteci:
Berk Gürman
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05
Bana Bunu Bana
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Berk Gürman
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