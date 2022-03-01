Öykü Gürman

-
Adı yok hâlâ
Susuyorum anla
Bu acı kalır tarifsiz
Sonu yok asla
***
Ne olur anla
Seviyorum hâlâ
Yarım kalan sözdü gözlerin
Unutamam asla
***
Alışırım sanma
Yeri göğü sardı yaşlar, karlı kışlar
Aylar, yıllar şimdi bize ağlar
***
Alışırım sanma
Aylar, yıllar yorgun anla
Yer gök şahit, ağlarım yokluğuna
***
Ne olur anla
Hani bir bendim inanmayan masallara
***
Adı yok hâlâ
Susuyorum anla
Bu acı kalır tarifsiz
Sonu yok asla
***
Ne olur anla
Seviyorum hâlâ
Yarım kalan sözdü gözlerin
Unutamam asla
***
Alışırım sanma
Yeri göğü sardı yaşlar, karlı kışlar
Aylar, yıllar şimdi bize ağlar
***
Alışırım sanma
Aylar, yıllar yorgun anla
Yer gök şahit, ağlarım yokluğuna
***
Ne olur anla
Hani bir bendim inanmayan masallara
***
Alışırım sanma
Aylar, yıllar yorgun anla
Yer gök şahit, ağlarım yokluğuna
***
Ne olur anla
Hani bir bendim inanmayan masallara
-
Nedir bu kavga azizim?
Nedir bu ispat çabası?
Neden bu telaş azizim?
Nedir ki aşkın yarası?
***
Kime bu isyanın kardeşim?
Kime açtın savaşı?
Neden bu karmaşık hallerin?
Nedir bu anlam karmaşası?
***
İstersen olur, istersen olmaz
Gelen gelir giden de durmaz
***
Korkusu yok ki besbelli
Sandı kendini iskele babası
Aman da pek bir efendi kibirli
Bitmedi gitti derdi tasası
***
Korkusu yok ki besbelli
Sandı kendini iskele babası
Aman da pek bir efendi kibirli
Bitmedi gitti derdi tasası
***
Nedir bu kavga azizim?
Nedir bu ispat çabası?
Neden bu telaş azizim?
Nedir ki aşkın yarası?
***
Kime bu isyanın kardeşim?
Kime açtın savaşı?
Neden bu karmaşık hallerin?
Nedir bu anlam karmaşası?
***
İstersen olur, istersen olmaz
Seven sever yerinden olmaz
İstersen olur, istersen olmaz
Seven sever yerinden olmaz
***
Korkusu yok ki besbelli
Sandı kendini iskele babası
Aman da pek bir efendi kibirli
Bitmedi gitti derdi tasası
***
Korkusu yok ki besbelli
Sandı kendini iskele babası
Aman da pek bir efendi kibirli
Bitmedi gitti derdi tasası
***
Korkusu yok ki besbelli
Sandı kendini hint kumaşı
Aman da pek bir efendi kibirli
Bitmedi gitti derdi tasası
***
Korkusu yok ki besbelli
Sandı kendini iskele babası
Aman da pek bir efendi kibirli
Bitmedi gitti derdi tasası
-
Bırak güneş yüzüne değsin ki hâlin kalmamış
Gölgesi rüzgâra değmeyen gün daha doğmamış
Bırak güneş yüzüne değsin ki hâlin kalmamış
Gölgesi rüzgâra değmeyen gün daha doğmamış
***
Ne zaman uçarsın o zaman kaçarsın
Kendine tutunursun düşmeden önce
Ne zaman uçarsın o zaman kaçarsın
Kendine tutunursun düşmeden önce
***
Aşkın yarasına, ruhun karasına
Söz bulunmaz
Şehrin havasına, ufkun sarısına
Güven olmaz
***
Aşkın yarasına, ruhun karasına
Söz bulunmaz
Şehrin havasına, ufkun sarısına
Güven olmaz
Olsa gün doğmaz
***
Bırak güneş yüzüne değsin ki hâlin kalmamış
Gölgesi rüzgâra değmeyen gün daha doğmamış
Bırak güneş yüzüne değsin ki hâlin kalmamış
Gölgesi rüzgâra değmeyen gün daha doğmamış
***
Ne zaman uçarsın o zaman kaçarsın
Kendine tutunursun düşmeden önce
Ne zaman uçarsın o zaman kaçarsın
Kendine tutunursun düşmeden önce
***
Aşkın yarasına, ruhun karasına
Söz bulunmaz
Şehrin havasına, ufkun sarısına
Güven olmaz
***
Aşkın yarasına, ruhun karasına
Söz bulunmaz
Şehrin havasına, ufkun sarısına
Güven olmaz
***
Aşkın yarasına, ruhun karasına
Söz bulunmaz
Şehrin havasına, ufkun sarısına
Güven olmaz
Olsa gün doğmaz
-
Şimdi uzak iki yanım
Köşe bucak kaçıyorum
Sana ait ne varsa
Kurtuldum, yaşıyorum
***
Her günüm ayrı güzel
Çiçek olup açıyorum
Mutlu mesut sokaklarda
Çocuk gibi koşuyorum
***
Şarkılardan fal tuttum, gezdim divane
Deli olma hâlinden kurtulamadım
Günlerimi gün ettim, gezdim şahane
Bana gelen güllere yer bulamadım
***
Şarkılardan fal tuttum, gezdim divane
Göze gelen kalbime söz bulamadım
Günlerimi gün ettim, gezdim şahane
Bana gelen güllere yer bulamadım
***
Şimdi uzak iki yanım
Köşe bucak kaçıyorum
Sana ait ne varsa
Kurtuldum, yaşıyorum
***
Her günüm ayrı güzel
Çiçek olup açıyorum
Mutlu mesut sokaklarda
Çocuk gibi koşuyorum
***
Şarkılardan fal tuttum, gezdim divane
Deli olma hâlinden kurtulamadım
Günlerimi gün ettim, gezdim şahane
Bana gelen güllere yer bulamadım
***
Şarkılardan fal tuttum, gezdim divane
Göze gelen kalbime söz bulamadım
Günlerimi gün ettim, gezdim şahane
Bana gelen güllere yer bulamadım
-
Gönül aşktan deli divane, sana ne
Biri varmış biri yokmuş, kime ne
Kime sorsam bi' muamma, bahane
Olmuşum ben sana çoktan meftune
***
Kapının önünde şimdi
Bu deli kız bekler seni
Ele güne aldırmadan
Hadi çık gel kuşluk vakti
***
Karaladım her hâlini
Geri verdim sözlerini
Bitti, buraya kadar
Hadi çık git kuşluk vakti
***
Varsın gitsin
Yüz çevirsin
Bi' tek o mu var ki?
Bitsin naz, yıkmaz beni
***
Varsın gitsin
Yüz çevirsin
Yeter, usandırdın
Bitsin naz, yıkmaz beni
***
Gönül aşktan deli divane, sana ne
Biri varmış biri yokmuş, kime ne
Kime sorsam bi' muamma, bahane
Olmuşum ben sana çoktan meftune
***
Kapının önünde şimdi
Bu deli kız bekler seni
Ele güne aldırmadan
Hadi çık gel kuşluk vakti
***
Karaladım her hâlini
Geri verdim sözlerini
Bitti, buraya kadar
Hadi çık git kuşluk vakti
***
Varsın gitsin
Yüz çevirsin
Bi' tek o mu var ki?
Bitsin naz, yıkmaz beni
***
Varsın gitsin
Yüz çevirsin
Yeter, usandırdın
Bitsin naz, yıkmaz beni
***
Karaladım her hâlini
Geri verdim sözlerini
Kapının önünde şimdi
Bu deli kız bekler seni
Hadi çık gel kuşluk vakti
***
Varsın gitsin
Yüz çevirsin
Bi' tek o mu var ki?
Bitsin naz, yıkmaz beni
***
Varsın gitsin
Yüz çevirsin
Bi' tek o mu var ki?
Bitsin naz, yıkmaz beni
-
Bazen kalbim sana yakın, aşka uzak
Bazen kaçıp gidersin neden korkarak?
Bulutlar gibi sürüklenir anılar, hatırlarsın
Düş olur akar gözünden ağlayarak
***
Hani bu aşkın en saf, en özenli haliydi
Bir gün anlarsın ne çok sevildiğini
Neleri kaybedip neleri yok ettiğini
İşte bu aşkımızın tarifi
***
Susma
Mateme saplanan bi' bıçak gibi bak yüreğim
Yapma
Kıyamet gibi darmadağın yine sevgilerim
***
Susma
Mateme saplanan bi' bıçak gibi bak yüreğim
Yapma
Kıyamet gibi darmadağın yine sevgilerim
***
Bazen kalbim sana yakın, aşka uzak
Bazen kaçıp gidersin neden korkarak?
Bulutlar gibi sürüklenir anılar, hatırlarsın
Düş olur akar gözünden ağlayarak
***
Hani bu aşkın en saf, en özenli haliydi
Bir gün anlarsın ne çok sevildiğini
Neleri kaybedip neleri yok ettiğini
İşte bu aşkımızın tarifi
***
Susma
Mateme saplanan bi' bıçak gibi bak yüreğim
Yapma
Kıyamet gibi darmadağın yine sevgilerim
***
Susma
Mateme saplanan bi' bıçak gibi bak yüreğim
Yapma
Kıyamet gibi darmadağın yine sevgilerim
***
Esas aşk or'daydı
Adı mavi kaldı
-
Yanlış birine yanmış olabilirsin
Çıkmaz yollara sapmış olabilirsin
Yanlış sorular sormuş olabilirsin hem de
"Hep beni buldu, bulsun", diyebilirsin
***
Film canını sıkarsa erken çıkarsın
Uykun kaçtıysa geç kalırsın
Belki biraz ağlayıp bazen kızarsın
Sonra darlanıp yoldan çıkarsın
***
Ne oldu sana böyle? Hiç bu kadar
Güzel olmadın, bu kadar
Ne oldu sana böyle? Hiç benimle
Susup oturmadın, benimle
***
Olabilir, olabilir, olabilir
Akıl bazen, bazen gidebilir
Olabilir, olabilir, olabilir
Zaman hızla durabilir
***
Yanlış birine yanmış olabilirsin
Çıkmaz yollara sapmış olabilirsin
Yanlış sorular sormuş olabilirsin hem de
"Hep beni buldu, bulsun", diyebilirsin
***
Film canını sıkarsa erken çıkarsın
Uykun kaçtıysa geç kalırsın
Belki biraz ağlayıp bazen kızarsın
Sonra darlanıp yoldan çıkarsın
***
Ne oldu sana böyle? Hiç bu kadar
Güzel olmadın, bu kadar
Ne oldu sana böyle? Hiç benimle
Susup oturmadın, benimle
***
Olabilir, olabilir, olabilir
Akıl bazen, bazen gidebilir
Olabilir, olabilir, olabilir
Zaman hızla durabilir
***
Olabilir, olabilir, olabilir
Akıl bazen, bazen gidebilir
Olabilir, olabilir, olabilir
Zaman hızla durabilir
-
Her güzele koşma demedim mi?
Her tatlı söze kanma demedim mi?
Aldatır seni inanma demedim mi?
***
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi?
Göğsünü böyle açma demedim mi?
Gözler manalı süzme demedim mi?
***
Çalım satma bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
El oğlu bakmaz gözün yaşına
Ne işler açar sonunda başına
Kimseler koşmaz imdadına
Pişman olur dönersin bana
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi?
Her güzele koşma demedim mi?
Aldatır seni inanma demedim mi?
***
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Her güzele koşma demedim mi?
Her tatlı söze kanma demedim mi?
Aldatır seni inanma demedim mi?
***
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
El oğlu bakmaz gözün yaşına
Ne işler açar sonunda başına
Kimseler koşmaz imdadına
Pişman olur dönersin bana
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi?
Her güzele koşma demedim mi?
Aldatır seni inanma demedim mi?
***
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi?
Göğsünü böyle açma demedim mi?
Gözler manalı süzme demedim mi?
***
Çalım satma bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
El oğlu bakmaz gözün yaşına
Ne işler açar sonunda başına
Kimseler koşmaz imdadına
Pişman olur dönersin bana
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi?
Her güzele koşma demedim mi?
Aldatır seni inanma demedim mi?
***
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
-
Bir rüya mıydı benimki?
Zaman gülüp geçti yetmedi
Hep sustun durmadan
Kendini anlatmadan
Oysa bendim senin aşkınla yanan
***
Ne kalır sanırsın geriye?
Gece gündüz dönersin deliye
Takipte gölge gibi
Bırakmaz hiç peşini
Benim kalbim senden ayrı atmadı ki
***
Gel hadi gel geç olmadan
Değer mi bu öfkeye?
İnan yok benim hatam
Gel hadi gel dindirmeye
Değmez hiç pişmanlığa
Kim aşka inanmayan?
***
Gel hadi gel geç olmadan
Değer mi bu öfkeye?
İnan yok benim hatam
Gel hadi gel dindirmeye
Değmez hiç pişmanlığa
Kim aşka inanmayan?
***
Bir rüya mıydı benimki?
Zaman gülüp geçti yetmedi
Hep sustun durmadan
Kendini anlatmadan
Oysa bendim senin aşkınla yanan
***
Ne kalır sanırsın geriye?
Gece gündüz dönersin deliye
Takipte gölge gibi
Bırakmaz hiç peşini
Benim kalbim senden ayrı atmadı ki
***
Gel hadi gel geç olmadan
Değer mi bu öfkeye?
İnan yok benim hatam
Gel hadi gel dindirmeye
Değmez hiç pişmanlığa
Kim aşka inanmayan?
***
Gel hadi gel geç olmadan
Değer mi bu öfkeye?
İnan yok benim hatam
Gel hadi gel dindirmeye
Değmez hiç pişmanlığa
Kim aşka inanmayan?
-
Kalbimde gizli bir sevgi mi arar
Gözlerime bakıp dalan gözlerin
Kalbimde gizli bir sevgi mi arar
Gözlerime bakıp dalan gözlerin
***
Aklıma gelmeyen bilmece sorar
Aklıma gelmeyen bilmece sorar
***
Beni hülyalara salan gözlerin
Aşka inanmayan o yalan gözlerin
Beni hülyalara salan gözlerin
Aşka inanmayan o yalan gözlerin
***
Rüyadır belki de bütün ümitler
Gözlerin aklımı perişan eyler
Rüyadır belki de bütün ümitler
Gözlerin aklımı perişan eyler
***
Aşk masalından şarkılar söyler
Aşk masalından şarkılar söyler
***
Beni hülyalara salan gözlerin
Aşka inanmayan o yalan gözlerin
Beni hülyalara salan gözlerin
Aşka inanmayan o yalan gözlerin
-