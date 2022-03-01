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Bir Başka Şarkı Sözleri

Öykü Gürman Bir Başka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Öykü Gürman Bir Başka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Başka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Öykü Gürman

Öykü Gürman

Bir Başka

  • Adı Yok Hala

  • Azizim

  • Bırak Güneş Yüzüne Değsin

  • Güller

  • Kuşluk Vakti

  • Mavi

  • Olabilir

  • Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz

  • Rüya

  • Yalan Gözlerin

  • Bir Sözüne

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