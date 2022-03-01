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İki Arada Şarkı Sözleri

Öykü Gürman İki Arada şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Öykü Gürman İki Arada şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İki Arada sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Öykü Gürman

Öykü Gürman

İki Arada

  • Ah Yalan Dünya

  • Geceler Düşman

  • Seni Ben Unutmak İstemedim Ki

  • Yaktın Yandırdın Beni

  • Gönül Arsızı (Rumba)

  • Barışalım

  • Deli Gibi

  • İlvanlım

  • İki Kalp Bir Arada

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