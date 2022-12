Öykü Gürman

Gönül aşktan deli divane, sana ne Biri varmış biri yokmuş, kime ne Kime sorsam bi' muamma, bahane Olmuşum ben sana çoktan meftune *** Kapının önünde şimdi Bu deli kız bekler seni Ele güne aldırmadan Hadi çık gel kuşluk vakti *** Karaladım her hâlini Geri verdim sözlerini Bitti, buraya kadar Hadi çık git kuşluk vakti *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Bi' tek o mu var ki? Bitsin naz, yıkmaz beni *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Yeter, usandırdın Bitsin naz, yıkmaz beni *** Gönül aşktan deli divane, sana ne Biri varmış biri yokmuş, kime ne Kime sorsam bi' muamma, bahane Olmuşum ben sana çoktan meftune *** Kapının önünde şimdi Bu deli kız bekler seni Ele güne aldırmadan Hadi çık gel kuşluk vakti *** Karaladım her hâlini Geri verdim sözlerini Bitti, buraya kadar Hadi çık git kuşluk vakti *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Bi' tek o mu var ki? Bitsin naz, yıkmaz beni *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Yeter, usandırdın Bitsin naz, yıkmaz beni *** Karaladım her hâlini Geri verdim sözlerini Kapının önünde şimdi Bu deli kız bekler seni Hadi çık gel kuşluk vakti *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Bi' tek o mu var ki? Bitsin naz, yıkmaz beni *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Bi' tek o mu var ki? Bitsin naz, yıkmaz beni

Her güzele koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Her güzele koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz