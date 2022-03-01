Öykü Gürman

Bir Sözüne Şarkı Sözleri
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Yaşadım hayatın senden kalanını
Sustum kendime, rengim değişmiş
Kayboldum anılarda, kaçtım korkak gibi
Hayaller kuramadım, izler silinmiş
***
Bilmem kaç yıl oldu
Senden ayrılalı
Kendime bir yer bulamadım asla
Yokluğun derin yaralar açtı
***
Bir sözüne muhtaç olunur mu?
Sen olmadan bu yerlerde durulur mu?
Benim hâlâ sende kalan bir yanım var
Zaman akıp gider durur mu?
***
Bir sözüne muhtaç olunur mu?
Sen olmadan bu yerlerde durulur mu?
Benim hâlâ sende kalan bir yanım var
Zaman akıp gider durur mu?
***
Yaşadım hayatın senden kalanını
Sustum kendime, sözler değişmiş
Çaldım anılardan, kaçtım hırsız gibi
Hayaller kuramadım, izler silinmiş
***
Bilmem kaç yıl oldu
Senden ayrılalı
Kendime bir yer bulamadım asla
Yokluğun derin yaralar açtı
***
Bir sözüne muhtaç olunur mu?
Sen olmadan bu yerlerde durulur mu?
Benim hâlâ kanayan bir yaram var
Zaman akıp gider durur mu?
***
Bir sözüne muhtaç olunur mu?
Sen olmadan bu yerlerde durulur mu?
Benim hâlâ sende kalan bir yanım var
Zaman akıp gider durur mu?