Öykü Gürman

Yaşadım hayatın senden kalanını Sustum kendime, rengim değişmiş Kayboldum anılarda, kaçtım korkak gibi Hayaller kuramadım, izler silinmiş *** Bilmem kaç yıl oldu Senden ayrılalı Kendime bir yer bulamadım asla Yokluğun derin yaralar açtı *** Bir sözüne muhtaç olunur mu? Sen olmadan bu yerlerde durulur mu? Benim hâlâ sende kalan bir yanım var Zaman akıp gider durur mu? *** Bir sözüne muhtaç olunur mu? Sen olmadan bu yerlerde durulur mu? Benim hâlâ sende kalan bir yanım var Zaman akıp gider durur mu? *** Yaşadım hayatın senden kalanını Sustum kendime, sözler değişmiş Çaldım anılardan, kaçtım hırsız gibi Hayaller kuramadım, izler silinmiş *** Bilmem kaç yıl oldu Senden ayrılalı Kendime bir yer bulamadım asla Yokluğun derin yaralar açtı *** Bir sözüne muhtaç olunur mu? Sen olmadan bu yerlerde durulur mu? Benim hâlâ kanayan bir yaram var Zaman akıp gider durur mu? *** Bir sözüne muhtaç olunur mu? Sen olmadan bu yerlerde durulur mu? Benim hâlâ sende kalan bir yanım var Zaman akıp gider durur mu?