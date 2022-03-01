Öykü Gürman

Gittiğun o yerlerde söyle huzurda misun, oy Geride kalanlarun söyle farkında misun? Gittiğun o yerlerde söyle huzurda misun, oy Geride kalanlarun söyle farkında misun? *** Atun beni denizlere vermayun ellerine oy Zaten hasret kalmişidum o deniz gözlerune Atun beni denizlere vermayun ellerine oy Zaten hasret kalmişidum o deniz gözlerune *** Gidup da dönmemeye söyle yeminli misun oy Dönüpte görmemeye dayanabilur misun? Gidup da dönmemeye söyle yeminli misun oy Dönüpte görmemeye dayanabilur misun? *** Ey göklerun yıldızi benum farkumda misun oy Benden ayrı yaşamaya dayanabilur misun? Ey göklerun yıldızi benum farkumda misun oy Benden ayrı yaşamaya dayanabilur misun? *** Atun beni denizlere vermayun ellerune oy Zaten hasret kalmişidum o deniz gözlerune Atun beni denizlere vermayun ellerune oy Zaten hasret kalmişidum o deniz gözlerune