Öykü Gürman

Deniz Gözlüm Şarkı Sözleri
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Gittiğun o yerlerde söyle huzurda misun, oy
Geride kalanlarun söyle farkında misun?
Gittiğun o yerlerde söyle huzurda misun, oy
Geride kalanlarun söyle farkında misun?
***
Atun beni denizlere vermayun ellerine oy
Zaten hasret kalmişidum o deniz gözlerune
Atun beni denizlere vermayun ellerine oy
Zaten hasret kalmişidum o deniz gözlerune
***
Gidup da dönmemeye söyle yeminli misun oy
Dönüpte görmemeye dayanabilur misun?
Gidup da dönmemeye söyle yeminli misun oy
Dönüpte görmemeye dayanabilur misun?
***
Ey göklerun yıldızi benum farkumda misun oy
Benden ayrı yaşamaya dayanabilur misun?
Ey göklerun yıldızi benum farkumda misun oy
Benden ayrı yaşamaya dayanabilur misun?
***
Atun beni denizlere vermayun ellerune oy
Zaten hasret kalmişidum o deniz gözlerune
Atun beni denizlere vermayun ellerune oy
Zaten hasret kalmişidum o deniz gözlerune