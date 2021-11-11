DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Öykü Gürman
Öykü Gürman

Öykü Gürman

En Çok Dinlenen Öykü Gürman Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yine Sevenler Sevsin

Öykü Gürman 03:21
02

Yalan Gözlerin

Öykü Gürman 02:58
03

Olabilir

Öykü Gürman 03:18
04

Evlerinin Önü

Öykü Gürman 03:54
05

Yaktın Yandırdın Beni

Öykü Gürman 04:03

...

KAPAT
**
TÜMÜNÜ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x