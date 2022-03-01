Öykü Gürman

Düşün Beni Şarkı Sözleri
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Düşün beni ayrılsa da yollar
Düşün beni geçse bile yıllar
Düşün beni
Zalimin zulmüyle
Kağıt kaleme tapana kadar
Sende böyle yanana kadar
***
Son bir kez
Açıp eski satırları oku
Aşkı ve kendini kaybettiğin o koku
Sadece bu tende
Rastladın mı dengine dengine?
***
Sustuğum
Cümleler içinde haykırışım
Belki de
Bizi bulmaya çalıştığın o tende
Geçmiyorsa söz kalbine kalbine
***
Düşün beni, düşün beni, düşün beni
Zalimin zulmüyle
Kağıt kaleme tapana kadar
Sende böyle yanana kadar
***
Yazar bizi tarih yazar elbet
Unutulur sanma sakın bu ihanet
Kederi ey unutmak zor olur elbet
Gönül sabret gönül sabret
***
Ellerimden ellerini çek hadi unut beni
Deseler sevgi yoktu göster şahit beni
Etme şair etme yazar sadece avut beni
Çok denedim olmadı hiç n'olur sen unut beni
Of!
***
Düşün beni ayrılsa da yollar
Düşün beni geçse bile yıllar
Düşün beni
Zalimin zulmüyle
Kağıt kaleme tapana kadar
Sende böyle yanana kadar
***
Düşün beni ayrılsa da yollar
Düşün beni geçse bile yıllar
Düşün beni
Zalimin zulmüyle
Kağıt kaleme tapana kadar
Sende böyle yanana kadar
***
Zalimin zulmüyle
Kağıt kaleme tapana kadar
Sende böyle yanana kadar
***
Düşün beni