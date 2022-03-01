Öykü Gürman

Düşün beni ayrılsa da yollar Düşün beni geçse bile yıllar Düşün beni Zalimin zulmüyle Kağıt kaleme tapana kadar Sende böyle yanana kadar *** Son bir kez Açıp eski satırları oku Aşkı ve kendini kaybettiğin o koku Sadece bu tende Rastladın mı dengine dengine? *** Sustuğum Cümleler içinde haykırışım Belki de Bizi bulmaya çalıştığın o tende Geçmiyorsa söz kalbine kalbine *** Düşün beni, düşün beni, düşün beni Zalimin zulmüyle Kağıt kaleme tapana kadar Sende böyle yanana kadar *** Yazar bizi tarih yazar elbet Unutulur sanma sakın bu ihanet Kederi ey unutmak zor olur elbet Gönül sabret gönül sabret *** Ellerimden ellerini çek hadi unut beni Deseler sevgi yoktu göster şahit beni Etme şair etme yazar sadece avut beni Çok denedim olmadı hiç n'olur sen unut beni Of! *** Düşün beni ayrılsa da yollar Düşün beni geçse bile yıllar Düşün beni Zalimin zulmüyle Kağıt kaleme tapana kadar Sende böyle yanana kadar *** Düşün beni ayrılsa da yollar Düşün beni geçse bile yıllar Düşün beni Zalimin zulmüyle Kağıt kaleme tapana kadar Sende böyle yanana kadar *** Zalimin zulmüyle Kağıt kaleme tapana kadar Sende böyle yanana kadar *** Düşün beni