Öykü Gürman

Mavi Bazen kalbim sana yakın, aşka uzak Bazen kaçıp gidersin neden korkarak? Bulutlar gibi sürüklenir anılar, hatırlarsın Düş olur akar gözünden ağlayarak *** Hani bu aşkın en saf, en özenli haliydi Bir gün anlarsın ne çok sevildiğini Neleri kaybedip neleri yok ettiğini İşte bu aşkımızın tarifi *** Susma Mateme saplanan bi' bıçak gibi bak yüreğim Yapma Kıyamet gibi darmadağın yine sevgilerim *** Susma Mateme saplanan bi' bıçak gibi bak yüreğim Yapma Kıyamet gibi darmadağın yine sevgilerim *** Bazen kalbim sana yakın, aşka uzak Bazen kaçıp gidersin neden korkarak? Bulutlar gibi sürüklenir anılar, hatırlarsın Düş olur akar gözünden ağlayarak *** Hani bu aşkın en saf, en özenli haliydi Bir gün anlarsın ne çok sevildiğini Neleri kaybedip neleri yok ettiğini İşte bu aşkımızın tarifi *** Susma Mateme saplanan bi' bıçak gibi bak yüreğim Yapma Kıyamet gibi darmadağın yine sevgilerim *** Susma Mateme saplanan bi' bıçak gibi bak yüreğim Yapma Kıyamet gibi darmadağın yine sevgilerim *** Esas aşk or'daydı Adı mavi kaldı

Adı Yok Hala Adı yok hâlâ Susuyorum anla Bu acı kalır tarifsiz Sonu yok asla *** Ne olur anla Seviyorum hâlâ Yarım kalan sözdü gözlerin Unutamam asla *** Alışırım sanma Yeri göğü sardı yaşlar, karlı kışlar Aylar, yıllar şimdi bize ağlar *** Alışırım sanma Aylar, yıllar yorgun anla Yer gök şahit, ağlarım yokluğuna *** Ne olur anla Hani bir bendim inanmayan masallara *** Adı yok hâlâ Susuyorum anla Bu acı kalır tarifsiz Sonu yok asla *** Ne olur anla Seviyorum hâlâ Yarım kalan sözdü gözlerin Unutamam asla *** Alışırım sanma Yeri göğü sardı yaşlar, karlı kışlar Aylar, yıllar şimdi bize ağlar *** Alışırım sanma Aylar, yıllar yorgun anla Yer gök şahit, ağlarım yokluğuna *** Ne olur anla Hani bir bendim inanmayan masallara *** Alışırım sanma Aylar, yıllar yorgun anla Yer gök şahit, ağlarım yokluğuna *** Ne olur anla Hani bir bendim inanmayan masallara

Azizim Nedir bu kavga azizim? Nedir bu ispat çabası? Neden bu telaş azizim? Nedir ki aşkın yarası? *** Kime bu isyanın kardeşim? Kime açtın savaşı? Neden bu karmaşık hallerin? Nedir bu anlam karmaşası? *** İstersen olur, istersen olmaz Gelen gelir giden de durmaz *** Korkusu yok ki besbelli Sandı kendini iskele babası Aman da pek bir efendi kibirli Bitmedi gitti derdi tasası *** Korkusu yok ki besbelli Sandı kendini iskele babası Aman da pek bir efendi kibirli Bitmedi gitti derdi tasası *** Nedir bu kavga azizim? Nedir bu ispat çabası? Neden bu telaş azizim? Nedir ki aşkın yarası? *** Kime bu isyanın kardeşim? Kime açtın savaşı? Neden bu karmaşık hallerin? Nedir bu anlam karmaşası? *** İstersen olur, istersen olmaz Seven sever yerinden olmaz İstersen olur, istersen olmaz Seven sever yerinden olmaz *** Korkusu yok ki besbelli Sandı kendini iskele babası Aman da pek bir efendi kibirli Bitmedi gitti derdi tasası *** Korkusu yok ki besbelli Sandı kendini iskele babası Aman da pek bir efendi kibirli Bitmedi gitti derdi tasası *** Korkusu yok ki besbelli Sandı kendini hint kumaşı Aman da pek bir efendi kibirli Bitmedi gitti derdi tasası *** Korkusu yok ki besbelli Sandı kendini iskele babası Aman da pek bir efendi kibirli Bitmedi gitti derdi tasası

Bırak Güneş Yüzüne Değsin Bırak güneş yüzüne değsin ki hâlin kalmamış Gölgesi rüzgâra değmeyen gün daha doğmamış Bırak güneş yüzüne değsin ki hâlin kalmamış Gölgesi rüzgâra değmeyen gün daha doğmamış *** Ne zaman uçarsın o zaman kaçarsın Kendine tutunursun düşmeden önce Ne zaman uçarsın o zaman kaçarsın Kendine tutunursun düşmeden önce *** Aşkın yarasına, ruhun karasına Söz bulunmaz Şehrin havasına, ufkun sarısına Güven olmaz *** Aşkın yarasına, ruhun karasına Söz bulunmaz Şehrin havasına, ufkun sarısına Güven olmaz Olsa gün doğmaz *** Bırak güneş yüzüne değsin ki hâlin kalmamış Gölgesi rüzgâra değmeyen gün daha doğmamış Bırak güneş yüzüne değsin ki hâlin kalmamış Gölgesi rüzgâra değmeyen gün daha doğmamış *** Ne zaman uçarsın o zaman kaçarsın Kendine tutunursun düşmeden önce Ne zaman uçarsın o zaman kaçarsın Kendine tutunursun düşmeden önce *** Aşkın yarasına, ruhun karasına Söz bulunmaz Şehrin havasına, ufkun sarısına Güven olmaz *** Aşkın yarasına, ruhun karasına Söz bulunmaz Şehrin havasına, ufkun sarısına Güven olmaz *** Aşkın yarasına, ruhun karasına Söz bulunmaz Şehrin havasına, ufkun sarısına Güven olmaz Olsa gün doğmaz

Güller Şimdi uzak iki yanım Köşe bucak kaçıyorum Sana ait ne varsa Kurtuldum, yaşıyorum *** Her günüm ayrı güzel Çiçek olup açıyorum Mutlu mesut sokaklarda Çocuk gibi koşuyorum *** Şarkılardan fal tuttum, gezdim divane Deli olma hâlinden kurtulamadım Günlerimi gün ettim, gezdim şahane Bana gelen güllere yer bulamadım *** Şarkılardan fal tuttum, gezdim divane Göze gelen kalbime söz bulamadım Günlerimi gün ettim, gezdim şahane Bana gelen güllere yer bulamadım *** Şimdi uzak iki yanım Köşe bucak kaçıyorum Sana ait ne varsa Kurtuldum, yaşıyorum *** Her günüm ayrı güzel Çiçek olup açıyorum Mutlu mesut sokaklarda Çocuk gibi koşuyorum *** Şarkılardan fal tuttum, gezdim divane Deli olma hâlinden kurtulamadım Günlerimi gün ettim, gezdim şahane Bana gelen güllere yer bulamadım *** Şarkılardan fal tuttum, gezdim divane Göze gelen kalbime söz bulamadım Günlerimi gün ettim, gezdim şahane Bana gelen güllere yer bulamadım

Kuşluk Vakti Gönül aşktan deli divane, sana ne Biri varmış biri yokmuş, kime ne Kime sorsam bi' muamma, bahane Olmuşum ben sana çoktan meftune *** Kapının önünde şimdi Bu deli kız bekler seni Ele güne aldırmadan Hadi çık gel kuşluk vakti *** Karaladım her hâlini Geri verdim sözlerini Bitti, buraya kadar Hadi çık git kuşluk vakti *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Bi' tek o mu var ki? Bitsin naz, yıkmaz beni *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Yeter, usandırdın Bitsin naz, yıkmaz beni *** Gönül aşktan deli divane, sana ne Biri varmış biri yokmuş, kime ne Kime sorsam bi' muamma, bahane Olmuşum ben sana çoktan meftune *** Kapının önünde şimdi Bu deli kız bekler seni Ele güne aldırmadan Hadi çık gel kuşluk vakti *** Karaladım her hâlini Geri verdim sözlerini Bitti, buraya kadar Hadi çık git kuşluk vakti *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Bi' tek o mu var ki? Bitsin naz, yıkmaz beni *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Yeter, usandırdın Bitsin naz, yıkmaz beni *** Karaladım her hâlini Geri verdim sözlerini Kapının önünde şimdi Bu deli kız bekler seni Hadi çık gel kuşluk vakti *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Bi' tek o mu var ki? Bitsin naz, yıkmaz beni *** Varsın gitsin Yüz çevirsin Bi' tek o mu var ki? Bitsin naz, yıkmaz beni

Olabilir Yanlış birine yanmış olabilirsin Çıkmaz yollara sapmış olabilirsin Yanlış sorular sormuş olabilirsin hem de "Hep beni buldu, bulsun", diyebilirsin *** Film canını sıkarsa erken çıkarsın Uykun kaçtıysa geç kalırsın Belki biraz ağlayıp bazen kızarsın Sonra darlanıp yoldan çıkarsın *** Ne oldu sana böyle? Hiç bu kadar Güzel olmadın, bu kadar Ne oldu sana böyle? Hiç benimle Susup oturmadın, benimle *** Olabilir, olabilir, olabilir Akıl bazen, bazen gidebilir Olabilir, olabilir, olabilir Zaman hızla durabilir *** Yanlış birine yanmış olabilirsin Çıkmaz yollara sapmış olabilirsin Yanlış sorular sormuş olabilirsin hem de "Hep beni buldu, bulsun", diyebilirsin *** Film canını sıkarsa erken çıkarsın Uykun kaçtıysa geç kalırsın Belki biraz ağlayıp bazen kızarsın Sonra darlanıp yoldan çıkarsın *** Ne oldu sana böyle? Hiç bu kadar Güzel olmadın, bu kadar Ne oldu sana böyle? Hiç benimle Susup oturmadın, benimle *** Olabilir, olabilir, olabilir Akıl bazen, bazen gidebilir Olabilir, olabilir, olabilir Zaman hızla durabilir *** Olabilir, olabilir, olabilir Akıl bazen, bazen gidebilir Olabilir, olabilir, olabilir Zaman hızla durabilir

Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz Her güzele koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Her güzele koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz

Rüya Bir rüya mıydı benimki? Zaman gülüp geçti yetmedi Hep sustun durmadan Kendini anlatmadan Oysa bendim senin aşkınla yanan *** Ne kalır sanırsın geriye? Gece gündüz dönersin deliye Takipte gölge gibi Bırakmaz hiç peşini Benim kalbim senden ayrı atmadı ki *** Gel hadi gel geç olmadan Değer mi bu öfkeye? İnan yok benim hatam Gel hadi gel dindirmeye Değmez hiç pişmanlığa Kim aşka inanmayan? *** Gel hadi gel geç olmadan Değer mi bu öfkeye? İnan yok benim hatam Gel hadi gel dindirmeye Değmez hiç pişmanlığa Kim aşka inanmayan? *** Bir rüya mıydı benimki? Zaman gülüp geçti yetmedi Hep sustun durmadan Kendini anlatmadan Oysa bendim senin aşkınla yanan *** Ne kalır sanırsın geriye? Gece gündüz dönersin deliye Takipte gölge gibi Bırakmaz hiç peşini Benim kalbim senden ayrı atmadı ki *** Gel hadi gel geç olmadan Değer mi bu öfkeye? İnan yok benim hatam Gel hadi gel dindirmeye Değmez hiç pişmanlığa Kim aşka inanmayan? *** Gel hadi gel geç olmadan Değer mi bu öfkeye? İnan yok benim hatam Gel hadi gel dindirmeye Değmez hiç pişmanlığa Kim aşka inanmayan?