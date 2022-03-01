Öykü Gürman

Bir rüya mıydı benimki? Zaman gülüp geçti yetmedi Hep sustun durmadan Kendini anlatmadan Oysa bendim senin aşkınla yanan *** Ne kalır sanırsın geriye? Gece gündüz dönersin deliye Takipte gölge gibi Bırakmaz hiç peşini Benim kalbim senden ayrı atmadı ki *** Gel hadi gel geç olmadan Değer mi bu öfkeye? İnan yok benim hatam Gel hadi gel dindirmeye Değmez hiç pişmanlığa Kim aşka inanmayan? *** Gel hadi gel geç olmadan Değer mi bu öfkeye? İnan yok benim hatam Gel hadi gel dindirmeye Değmez hiç pişmanlığa Kim aşka inanmayan? *** Bir rüya mıydı benimki? Zaman gülüp geçti yetmedi Hep sustun durmadan Kendini anlatmadan Oysa bendim senin aşkınla yanan *** Ne kalır sanırsın geriye? Gece gündüz dönersin deliye Takipte gölge gibi Bırakmaz hiç peşini Benim kalbim senden ayrı atmadı ki *** Gel hadi gel geç olmadan Değer mi bu öfkeye? İnan yok benim hatam Gel hadi gel dindirmeye Değmez hiç pişmanlığa Kim aşka inanmayan? *** Gel hadi gel geç olmadan Değer mi bu öfkeye? İnan yok benim hatam Gel hadi gel dindirmeye Değmez hiç pişmanlığa Kim aşka inanmayan?