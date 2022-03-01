Öykü Gürman

Alev Alev Şarkı Sözleri
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Bir rüya mıydı benimki?
Zaman gülüp geçti yetmedi
Hep sustun durmadan
Kendini anlatmadan
Oysa bendim senin aşkınla yanan
***
Ne kalır sanırsın geriye?
Gece gündüz dönersin deliye
Takipte gölge gibi
Bırakmaz hiç peşini
Benim kalbim senden ayrı atmadı ki
***
Gel hadi gel geç olmadan
Değer mi bu öfkeye?
İnan yok benim hatam
Gel hadi gel dindirmeye
Değmez hiç pişmanlığa
Kim aşka inanmayan?
***
Gel hadi gel geç olmadan
Değer mi bu öfkeye?
İnan yok benim hatam
Gel hadi gel dindirmeye
Değmez hiç pişmanlığa
Kim aşka inanmayan?
***
Bir rüya mıydı benimki?
Zaman gülüp geçti yetmedi
Hep sustun durmadan
Kendini anlatmadan
Oysa bendim senin aşkınla yanan
***
Ne kalır sanırsın geriye?
Gece gündüz dönersin deliye
Takipte gölge gibi
Bırakmaz hiç peşini
Benim kalbim senden ayrı atmadı ki
***
Gel hadi gel geç olmadan
Değer mi bu öfkeye?
İnan yok benim hatam
Gel hadi gel dindirmeye
Değmez hiç pişmanlığa
Kim aşka inanmayan?
***
Gel hadi gel geç olmadan
Değer mi bu öfkeye?
İnan yok benim hatam
Gel hadi gel dindirmeye
Değmez hiç pişmanlığa
Kim aşka inanmayan?
-
Alev alev yanıyorum
Buzlarım çözülüyor aşka
Gardım düşüyor, tutamıyorum
Korkuyorum bakışların çarpınca bana
Alev alev yanıyorum
Buzlarım çözülüyor aşka
Gardım düşüyor, tutamıyorum
Korkuyorum bakışların çarpınca bana
***
Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık
Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık
***
Alev alev yandığım doğru
Küllerinden doğar mıyım sana doğru
Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim, sendeyim
Al beni, ne yaparsan yap
Al beni, ne yaparsan yap
***
Alev alev yanıyorum
Buzlarım çözülüyor aşka
Gardım düşüyor, tutamıyorum
Korkuyorum bakışların çarpınca bana
***
Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydık
Hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydık
***
Alev alev yandığım doğru
Küllerinden doğar mıyım sana doğru
Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim, sendeyim
Al beni, ne yaparsan yap
Al beni, ne yaparsan yap
Al beni, ne yaparsan yap
Al beni, ne yaparsan yap