Öykü Gürman

Özledim seni Senli hâlimi Bekledim seni O yollardan gelmedin *** Düşündüm seni Duymadın beni Bekledim seni Unutuldum mu yani şimdi? *** Aylar yıllar geçti, ah Göçmen kuşlar gitti, bak Mevsimler değişti, ah Sen gelmedin *** Aylar yıllar geçti, ah Göçmen kuşlar gitti, bak Mevsimler değişti, ah Sen gelmedin *** Olsun canım, canın sağ olsun Vakti geçmişse güller solsun Bilmiyorsun sen, çok özlüyorum ben seni Her mevsim, her bahar saklı gizli Saklı gizli Bilmiyorsun sen Çok özlüyorum ben *** Özledim seni Senli hâlimi Bekledim seni O yollardan gelmedin *** Düşündüm seni Duymadın beni Bekledim seni Unutuldum mu yani şimdi? *** Aylar yıllar geçti, ah Göçmen kuşlar gitti, bak Mevsimler değişti, ah Sen gelmedin *** Aylar yıllar geçti, ah Göçmen kuşlar gitti, bak Mevsimler değişti, ah Sen gelmedin *** Olsun canım, canın sağ olsun Vakti geçmişse güller solsun Bilmiyorsun sen, çok özlüyorum ben seni Her mevsim, her bahar saklı gizli Saklı gizli Bilmiyorsun sen Çok özlüyorum ben *** Aylar yıllar geçti, ah Göçmen kuşlar gitti, bak Mevsimler değişti, ah Sen gelmedin *** Aylar yıllar geçti, ah Göçmen kuşlar gitti, bak Mevsimler değişti, ah Sen gelmedin *** Aylar yıllar geçti, ah Göçmen kuşlar gitti, bak Mevsimler değişti, ah Sen gelmedin *** Aylar yıllar geçti, ah Göçmen kuşlar gitti, bak Mevsimler değişti, ah Sen gelmedin