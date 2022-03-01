Öykü Gürman

Yaktın Yandırdın Beni Siyah perçemini yar yar Dökmüş yüzüne Salınarak gelen hummaya bakın Kimden söz işitmiş yar yar Düşmüş yüzüne *** Keder yakışmayan simaya bakın Yar yar yar yar eğlenemem *** Yaktın yandırdın beni Zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Bir pula sattın beni *** Yandırdın yaktın beni Zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Bir pula sattın beni *** Al göğsün üstüne yar yar Bir bağ dikilmiş Bin bir çeşit çiçeklerden ekilmiş Dün uğradım bir ücraya çekilmiş Bulut mu toplamış şu Ay'a bakın *** Yar yar yar yar eğlenemem Yaktın yandırdın beni Zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Bir pula sattın beni *** Yandırdın yaktın beni Zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Bir pula sattın beni *** Elin sitemine yar yar ağlarken gördüm Gül dibinde kahkül sararken gördüm Bir Seher Akpınar yar yar çağlarken gördüm Davut Sulari'deki sevdaya bakın Yar yar yar yar eğlenemem *** Yaktın yandırdın beni Zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Bir pula sattın beni *** Yandırdın yaktın beni Zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Bir pula sattın beni

Ah Yalan Dünya Hep Sen Mi Ağladın Sen Mi Yandın Ben De Gülmedim Yalan Dünyada *** Sen Beni Gönlünce Mutlu Mu Sandın Ömrümü Boş Yere Çalan Dünyada *** Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada *** Sen Ağladın Canım Ben İse Yandım Dünyayı Gönlümce Olacak Sandım *** Boş Yere Aldandım Boş Yere Kandım İrengi Gözümde Solan Dünyada *** Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada *** Bilirim Sevdiğim Kusurun Yoktur Sana Karşın Benim Gayetten Çoktur *** Felek Vurdu Dolu Üstüme Vurdu Yaşlarım Gözüme Dolan Dünyada *** Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada *** Ne Yemek Ne İçmek Ne Tadım Kaldı Garip Bülbül Gibi Feryadım Kaldı *** Alamadım Eyvah Muradım Kaldı Ben Gidip Ellere Kalan Dünyada *** Ah Yalan Dünyada Yalan Dünyada Yalandan Yüzüme Gülen Dünyada

Geceler Düşman Takvimlerden haberin yok mu? Geçiyor yıllar Bana küsmüş, yüzüme gülmez zalim aynalar *** Kimimiz yorgun, kimimiz solgun, kimi isyankar Acı gerçek bu ömrümüz bir su geçiyor yıllar Kimimiz yorgun, kimimiz solgun, kimi isyankar Acı gerçek bu ömrümüz bir su geçiyor yıllar *** Hani nerede beklenenler? Medet umdum senelerce Acılar hep dolu dizgin yine hayır yok gecelerden *** Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman *** Hani nerede beklenenler? Medet umdum senelerce Acılar hep dolu dizgin yine hayır yok gecelerden *** Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman Vakit geç olmuş, dönülmez yolmuş yürek bin pişman Bundan böyle bana meyler dost geceler düşman